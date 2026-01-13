Kompakt og lett: K Mini er Kärchers minste høytrykksvasker. Takket være sin kompakte størrelse og lave vekt, kan den transporteres og lagres enkelt. Den lille kraftpakken er ideell for rengjøring av balkonger, hagemøbler, terrasser og sykler og små biler raskt og effektivt. Håndteringen er selvsagt: Sprøytepistolen, skjøteledningen og Vario Power-spraylansen kan monteres i bare noen få trinn. Koble på høytrykksslangen og sprøytepistolen enkelt og raskt ved hjelp av Quick Connect-systemet. Den fem meter ekstra tynne PremiumFlex høytrykksslangen gir maksimal fleksibilitet og bevegelsesfrihet ved rengjøring. En avtakbar holder for tilbehør gjør at alle medfølgende deler kan lagres slik du ønsker. Når du er ferdig med rengjøring, kan strømkabelen vikles rundt enhetens stativ og holdes på plass med et klips. På grunn av den lille størrelsen kan K Mini enkelt lagres både inne og ute.