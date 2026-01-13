Høytrykkspyler K Mini

Kärchers minste høytrykkspyler fjerner smuss på kort tid, og takket være den lette og praktiske størrelsen, kan den transporteres og lagres enkelt. Passer perfekt for den urbane bruker.

Kompakt og lett: K Mini er Kärchers minste høytrykksvasker. Takket være sin kompakte størrelse og lave vekt, kan den transporteres og lagres enkelt. Den lille kraftpakken er ideell for rengjøring av balkonger, hagemøbler, terrasser og sykler og små biler raskt og effektivt. Håndteringen er selvsagt: Sprøytepistolen, skjøteledningen og Vario Power-spraylansen kan monteres i bare noen få trinn. Koble på høytrykksslangen og sprøytepistolen enkelt og raskt ved hjelp av Quick Connect-systemet. Den fem meter ekstra tynne PremiumFlex høytrykksslangen gir maksimal fleksibilitet og bevegelsesfrihet ved rengjøring. En avtakbar holder for tilbehør gjør at alle medfølgende deler kan lagres slik du ønsker. Når du er ferdig med rengjøring, kan strømkabelen vikles rundt enhetens stativ og holdes på plass med et klips. På grunn av den lille størrelsen kan K Mini enkelt lagres både inne og ute.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K Mini: Kompakt og lett enhet
Kan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs. Enkel å transportere for fleksibel rengjøring.
Høytrykkspyler K Mini: Avtakbar tilbehørsholder
Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Høytrykkspyler K Mini: Kabeloppbevaringsrom
Rull ut og trekk inn strømkabelen raskt og enkelt.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen kan klikkes inn og ut av enheten og høytrykkspistolen på en rask og enkel måte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Strømforsyning (Fase/~/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Gjennomstrømning (l/t) maks. 360
Arealytelse (m²/t) 20
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (W) 1400
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 3,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 278 x 233 x 296

Scope of supply

  • Strålerørforlengelse
  • Høytrykkspistol: G 110 Q Short
  • VarioPower-strålerør
  • Høytrykksslange: 5 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Enkel å oppbevare
  • Kabeloppbevaring
Høytrykkspyler K Mini

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

