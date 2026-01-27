Høytrykkspyler K 4 Premium Power Control Flex
K 4 Power Control Premium Flex kommer med slangetrommel, smidig PremiumFlex-slange og en G 160 Q Power Control-spylepistol, som gjør det enkelt å fjerne skitt både rundt huset og på bilen.
Med K 4 Premium Power Control Flex høytrykksspyler får du alltid riktig trykk til rengjøringen. Den smarte rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper deg med å finne riktig trykk for hver vaskesituasjon og gir nyttige tips for best mulig resultat. For full kontroll kan du enkelt justere trykket ved å vri på lansen eller sjekke innstillingen på G 160 Q Power Control-spylepistolen. Den praktiske slangetrommelen gjør bruk og oppbevaring superenkelt. K 4 Premium Power Control Flex har også Kärchers Plug 'n' Clean-system, som lar deg bytte rengjøringsmiddel uten styr. Den fleksible PremiumFlex-høytrykksslangen gir ekstra brukervennlighet, mens det teleskopiske håndtaket gjør den lett å transportere. Quick Connect-systemet sparer tid ved å gjøre det raskt og enkelt å koble slangen av og på. I tillegg har maskinen en smart parkeringsposisjon, slik at du alltid har tilbehøret lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Innovativ innsettingsarmatur for Kärchers rengjøringsmiddelflasker.
- For rask og praktisk påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler.
- Kärcher vaskemidler øker effektiviteten og beskytter og pleier overflaten.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.