Med K 4 Premium Power Control Flex høytrykksspyler får du alltid riktig trykk til rengjøringen. Den smarte rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper deg med å finne riktig trykk for hver vaskesituasjon og gir nyttige tips for best mulig resultat. For full kontroll kan du enkelt justere trykket ved å vri på lansen eller sjekke innstillingen på G 160 Q Power Control-spylepistolen. Den praktiske slangetrommelen gjør bruk og oppbevaring superenkelt. K 4 Premium Power Control Flex har også Kärchers Plug 'n' Clean-system, som lar deg bytte rengjøringsmiddel uten styr. Den fleksible PremiumFlex-høytrykksslangen gir ekstra brukervennlighet, mens det teleskopiske håndtaket gjør den lett å transportere. Quick Connect-systemet sparer tid ved å gjøre det raskt og enkelt å koble slangen av og på. I tillegg har maskinen en smart parkeringsposisjon, slik at du alltid har tilbehøret lett tilgjengelig.