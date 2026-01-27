Høytrykkspyler K 7 WCM FJ
Høytrykksvaskeren K 7 WCM FJ med vannkjølt motor fjerner effektivt smuss fra terrasser og kjøretøy med sin sterke rengjøringskraft. Inkluderer skumdyse.
For imponerende kraftig rengjøring! K 7 WCM FJ er den perfekte rengjøringspartneren for hyppig bruk og kraftig tilsmussing: Den sterke, vannkjølte motoren fjerner effektivt smuss fra stier, terrasser, hageutstyr og større kjøretøy. For skånsom og effektiv rengjøring av ulike overflater kan Vario Power-spylelanse (VPS) enkelt justeres ved å vri på lansen. Inkluderer skumdyse for godt heftende skum og maksimal smussoppløsende effekt, samt 1 liter bilshampoo. Blant andre funksjoner finner du Dirt Blaster med roterende punktstråle, som leverer førsteklasses rengjøringsresultater selv på ekstra gjenstridig smuss. En innebygd vannfilter beskytter pumpen pålitelig mot smusspartikler. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares direkte på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Praktisk oppbevaringSlangen, spyleransen, avtrekkerpistolen og kabelen kan oppbevares direkte på enheten.
Quick Connect hurtigkoblingssystemHøytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Hage- og steinmurer
- Utendørs trapper og heller
- Områder rundt hjem og hage
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Sykler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
