Høytrykksspyleren K 4 FJ er den ideelle følgesvennen for vanlige rengjøringsoppgaver som håndterer moderat smuss, for eksempel på kjøretøy og mellomstore overflater rundt eiendommen. Funksjonene inkluderer en høytrykkspistol, en 6 meter lang høytrykksslange, en Vario Power-sprøytelanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktdyse for fjerning av gjenstridig smuss og et pålitelig vannfilter for å beskytte pumpen mot små smusspartikler. Trykket kan enkelt justeres på VPS-en ved å vri på den, slik at rengjøringen er målrettet, men skånsom mot overflatene. Dirt Blaster med roterende punktdyse garanterer grundige rengjøringsresultater selv på gjenstridig smuss. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares på selve enheten. Inkl. ekstra skumdyse og 1 liter bilsjampo for maksimal smussoppløsende kraft.