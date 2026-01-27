Høytrykkspyler K 4 FJ BB
K 4 FJ er ideell for regelmessig rengjøring av moderat smuss på biler, samt gangstier og andre overflater rundt eiendommen. Inkl. skumstråle.
Høytrykksspyleren K 4 FJ er den ideelle følgesvennen for vanlige rengjøringsoppgaver som håndterer moderat smuss, for eksempel på kjøretøy og mellomstore overflater rundt eiendommen. Funksjonene inkluderer en høytrykkspistol, en 6 meter lang høytrykksslange, en Vario Power-sprøytelanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktdyse for fjerning av gjenstridig smuss og et pålitelig vannfilter for å beskytte pumpen mot små smusspartikler. Trykket kan enkelt justeres på VPS-en ved å vri på den, slik at rengjøringen er målrettet, men skånsom mot overflatene. Dirt Blaster med roterende punktdyse garanterer grundige rengjøringsresultater selv på gjenstridig smuss. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares på selve enheten. Inkl. ekstra skumdyse og 1 liter bilsjampo for maksimal smussoppløsende kraft.
Egenskaper og fordeler
Praktisk oppbevaringOppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddelPraktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler. Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar)
|20 - maks. 130
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (W)
|1800
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 6 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.