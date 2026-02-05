K 7 Premium Smart Control Flex Home er en kraftig høytrykkspyler som gir effektiv rengjøring av alt fra terrasser og fasader til kjøretøy. Med sin robuste motor og avanserte teknologi fjerner den enkelt selv det mest gjenstridige smusset. Boost-modusen gir ekstra kraft når det trengs, og trykket kan justeres direkte på G 180 Q Smart Control høytrykkspistolen med LCD-display eller via Kärcher Home & Garden-appen, som også gir nyttige rengjøringstips. Den allsidige 3-i-1 Multi Jet-spylelansen lar deg bytte mellom ulike stråletyper uten å skifte lanse, mens den fleksible PremiumFlex høytrykksslangen forhindrer irriterende knekk. Plug 'n' Clean-systemet gjør det enkelt å bruke rengjøringsmidler, og teleskophåndtaket i aluminium sikrer komfortabel transport og oppbevaring. Maskinen har også en praktisk parkeringsposisjon for tilbehør, slik at alt er lett tilgjengelig. Leveres med Home Kit, som inkluderer T 7 overflaterenser og 1 liter Stein- og fasaderens.