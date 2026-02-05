Høytrykkspyler K 7 Premium Smart Control Flex Home
For enda mer kraft: K 7 Premium Smart Control Flex Home med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control høytrykkspistol for gjenstridig smuss rundt hele hjemmet. Inkludert Home Kit.
K 7 Premium Smart Control Flex Home er en kraftig høytrykkspyler som gir effektiv rengjøring av alt fra terrasser og fasader til kjøretøy. Med sin robuste motor og avanserte teknologi fjerner den enkelt selv det mest gjenstridige smusset. Boost-modusen gir ekstra kraft når det trengs, og trykket kan justeres direkte på G 180 Q Smart Control høytrykkspistolen med LCD-display eller via Kärcher Home & Garden-appen, som også gir nyttige rengjøringstips. Den allsidige 3-i-1 Multi Jet-spylelansen lar deg bytte mellom ulike stråletyper uten å skifte lanse, mens den fleksible PremiumFlex høytrykksslangen forhindrer irriterende knekk. Plug 'n' Clean-systemet gjør det enkelt å bruke rengjøringsmidler, og teleskophåndtaket i aluminium sikrer komfortabel transport og oppbevaring. Maskinen har også en praktisk parkeringsposisjon for tilbehør, slik at alt er lett tilgjengelig. Leveres med Home Kit, som inkluderer T 7 overflaterenser og 1 liter Stein- og fasaderens.
Egenskaper og fordeler
Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanseSpylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appenKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
