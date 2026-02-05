Høytrykkspyler K 5 Classic Home
Lett og praktisk: K5 Classic Car & Home høytrykkspyler er enkel å lagre og transportere. Leveres med både Car Cleaning Kit og Home Kit.
K5 Classic Car & Home er ideell for sporadisk bruk og fjerning av moderat smuss rundt huset. Fra sykler til steinmurer og SUV-er – den kraftige universalmotoren gir imponerende resultater på mange flater. Car Cleaning Kit sørger for effektiv bilvask: 0,3 l skumdyse gir godt heftende skum for optimal smussoppløsning, og den roterende vaskebørsten fjerner effektivt trafikkfilm. Home Kit med 3-i-1 stein- og fasaderens (1 l) og T5 overflaterenser gir sprutfri og grundig rengjøring av glatte flater. Maskinen har Quick Connect-pistol, 8 m høytrykkslange, Vario Power lanse (VPS) for rask trykkjustering, Dirt Blaster for ekstra gjenstridig smuss og vannfilter som beskytter pumpen mot partikler.
Egenskaper og fordeler
Oppbevaring av slange på frontdekseletSlangen kan enkelt henges opp på frontdekselet.
TeleskophåndtakTeleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Bruk av såpeSugeslange for bruk av såpe Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
- Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Strålerørforlengelse
- Roterende vaskebørste
- Skumdyse: 0.3 l
- Tørr klut
- Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Teleskophåndtak
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.