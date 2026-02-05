Høytrykkspyler K 5 Classic Home

Lett og praktisk: K5 Classic Car & Home høytrykkspyler er enkel å lagre og transportere. Leveres med både Car Cleaning Kit og Home Kit.

K5 Classic Car & Home er ideell for sporadisk bruk og fjerning av moderat smuss rundt huset. Fra sykler til steinmurer og SUV-er – den kraftige universalmotoren gir imponerende resultater på mange flater. Car Cleaning Kit sørger for effektiv bilvask: 0,3 l skumdyse gir godt heftende skum for optimal smussoppløsning, og den roterende vaskebørsten fjerner effektivt trafikkfilm. Home Kit med 3-i-1 stein- og fasaderens (1 l) og T5 overflaterenser gir sprutfri og grundig rengjøring av glatte flater. Maskinen har Quick Connect-pistol, 8 m høytrykkslange, Vario Power lanse (VPS) for rask trykkjustering, Dirt Blaster for ekstra gjenstridig smuss og vannfilter som beskytter pumpen mot partikler.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 5 Classic Home: Oppbevaring av slange på frontdekselet
Oppbevaring av slange på frontdekselet
Slangen kan enkelt henges opp på frontdekselet.
Høytrykkspyler K 5 Classic Home: Teleskophåndtak
Teleskophåndtak
Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Høytrykkspyler K 5 Classic Home: Bruk av såpe
Bruk av såpe
Sugeslange for bruk av såpe Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
  • Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 5,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 12,4
Mål (L x B x H) (mm) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Strålerørforlengelse
  • Roterende vaskebørste
  • Skumdyse: 0.3 l
  • Tørr klut
  • Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 8 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
  • Teleskophåndtak
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
Høytrykkspyler K 5 Classic Home
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
  • Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.