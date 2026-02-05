Høytrykkspyler K 2 Horizontal VPS
Liten og plassbesparende: K 2 Horizontal VPS er den perfekte høytrykkspyleren for sporadisk bruk og lett smuss – for eksempel på sykler, hageredskaper og utemøbler.
Lynrask: Den ultrakompakte og plassbesparende K 2 Horizontal VPS høytrykkspyleren fjerner smuss fra små flater, kjøretøy, hageredskaper og utemøbler på rekordtid. Enheten er ideell for alle lettere rengjøringsoppgaver rundt hus og hage. Takket være Vario Power-spylelanse (VPS) kan vanntrykket enkelt justeres etter underlaget med en enkel vribevegelse. Med lav vekt og praktisk integrert bærehåndtak er det enkelt å frakte K 2 Horizontal VPS dit du trenger den. Quick Connect-systemet gjør det enkelt å koble høytrykkslangen på 3 meter til og fra enheten og pistolen. Spylelansen og pistolen kan lagres direkte på maskinen, og strømkabelen vikles smart rundt foten på enheten.
Egenskaper og fordeler
Ultrakompakt, plassbesparende enhetFor enkel, plassbesparende oppbevaring selv på små rom. Kan bæres med bare én hånd.
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddelPraktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler. Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaringSlangen, spyleransen, avtrekkerpistolen og kabelen kan oppbevares direkte på enheten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar)
|20 - maks. 110
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 360
|Arealytelse (m²/t)
|20
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (W)
|1400
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- VarioPower-strålerør
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Enkel å oppbevare
- Kabeloppbevaring
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.