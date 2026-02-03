Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect Home leveres med en vannavkjølt, slitesterk motor som sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten. Spylepistolens LCD-display tilbyr 3 trykknivåer, med eco!Mode og 2 såpenivåer for å tilpasse seg ulike rengjøringsoppgaver. Nivåjusteringen på spylepistolen sikrer bedre ergonomi under bruk. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt, og det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan stilles inn ved å vri på hodet til strålerøret. I tillegg tilbyr 2-i-1 såpeløsningen brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Trykket kan justeres på smarttelefonen din via en Bluetooth-tilkobling til Kärcher Home & Garden-appen, som også tilbyr en integrert bruksrådgiver samt tips og triks.