Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium Connect Home
Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect Home med vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel har en kapasitet på 40 m²/t og er ideell for hjem og bil.
Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect Home leveres med en vannavkjølt, slitesterk motor som sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten. Spylepistolens LCD-display tilbyr 3 trykknivåer, med eco!Mode og 2 såpenivåer for å tilpasse seg ulike rengjøringsoppgaver. Nivåjusteringen på spylepistolen sikrer bedre ergonomi under bruk. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt, og det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan stilles inn ved å vri på hodet til strålerøret. I tillegg tilbyr 2-i-1 såpeløsningen brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Trykket kan justeres på smarttelefonen din via en Bluetooth-tilkobling til Kärcher Home & Garden-appen, som også tilbyr en integrert bruksrådgiver samt tips og triks.
Egenskaper og fordeler
2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Innovativt konsept for rengjøringsmiddel gir maksimal fleksibilitet og optimal dosering for enhver rengjøringsoppgave.
- Rengjøringsmiddelet kan påføres via maskinen og Multi Jet-dysen, eller for mer skum, via skumdysen inkludert dosering av rengjøringsmiddel.
- Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler. Kärcher rengjøringsmidler (tilleggsutstyr) beskytter og pleier ikke bare overflaten som rengjøres, men gir også mer effektive og varige resultater.
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Connect
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Videoer
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.