Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium Connect Home

Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect Home med vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel har en kapasitet på 40 m²/t og er ideell for hjem og bil.

Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect Home leveres med en vannavkjølt, slitesterk motor som sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten. Spylepistolens LCD-display tilbyr 3 trykknivåer, med eco!Mode og 2 såpenivåer for å tilpasse seg ulike rengjøringsoppgaver. Nivåjusteringen på spylepistolen sikrer bedre ergonomi under bruk. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt, og det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan stilles inn ved å vri på hodet til strålerøret. I tillegg tilbyr 2-i-1 såpeløsningen brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Trykket kan justeres på smarttelefonen din via en Bluetooth-tilkobling til Kärcher Home & Garden-appen, som også tilbyr en integrert bruksrådgiver samt tips og triks.

Egenskaper og fordeler
2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Innovativt konsept for rengjøringsmiddel gir maksimal fleksibilitet og optimal dosering for enhver rengjøringsoppgave.
  • Rengjøringsmiddelet kan påføres via maskinen og Multi Jet-dysen, eller for mer skum, via skumdysen inkludert dosering av rengjøringsmiddel.
  • Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler. Kärcher rengjøringsmidler (tilleggsutstyr) beskytter og pleier ikke bare overflaten som rengjøres, men gir også mer effektive og varige resultater.
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,7
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q Connect
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Videoer

Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
