Høytrykkspyler K 5 Classic
K5 Classic høytrykkspyler med innovativ slangeoppbevaring er enkel å transportere og lagre – perfekt for jevnlig rengjøring av moderat smuss.
K5 Classic kombinerer full kraft med maksimal brukervennlighet. Den innovative slangeløsningen gjør at høytrykkslangen enkelt kan rulles opp på frontdekselet etter bruk. Med kompakte mål er maskinen lett å transportere og kan oppbevares nesten hvor som helst – på en hylle eller i bagasjerommet. Et høydejusterbart teleskophåndtak gir ekstra komfort i bruk. Den leveres med Quick Connect-pistol, 8 m høytrykkslange, Vario Power lanse (VPS), Dirt Blaster og vannfilter. Med universalmotor og en flatekapasitet på 40 m²/t er K5 Classic ideell for regelmessig rengjøring av moderat smuss.
Egenskaper og fordeler
Oppbevaring av slange på frontdekseletSlangen kan enkelt henges opp på frontdekselet.
TeleskophåndtakTeleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Bruk av såpeSugeslange for bruk av såpe Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
- Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Teleskophåndtak
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.