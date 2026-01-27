Høytrykkspyler K 5 Classic

K5 Classic høytrykkspyler med innovativ slangeoppbevaring er enkel å transportere og lagre – perfekt for jevnlig rengjøring av moderat smuss.

K5 Classic kombinerer full kraft med maksimal brukervennlighet. Den innovative slangeløsningen gjør at høytrykkslangen enkelt kan rulles opp på frontdekselet etter bruk. Med kompakte mål er maskinen lett å transportere og kan oppbevares nesten hvor som helst – på en hylle eller i bagasjerommet. Et høydejusterbart teleskophåndtak gir ekstra komfort i bruk. Den leveres med Quick Connect-pistol, 8 m høytrykkslange, Vario Power lanse (VPS), Dirt Blaster og vannfilter. Med universalmotor og en flatekapasitet på 40 m²/t er K5 Classic ideell for regelmessig rengjøring av moderat smuss.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K 5 Classic: Oppbevaring av slange på frontdekselet
Oppbevaring av slange på frontdekselet
Slangen kan enkelt henges opp på frontdekselet.
Høytrykkspyler K 5 Classic: Teleskophåndtak
Teleskophåndtak
Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/flytte høytrykkspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.
Høytrykkspyler K 5 Classic: Bruk av såpe
Bruk av såpe
Sugeslange for bruk av såpe Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
  • Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 5,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 8 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
  • Teleskophåndtak
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
Høytrykkspyler K 5 Classic
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
  • Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
