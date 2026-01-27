Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium er ideell for fjerning av kraftig smuss fra hjem og bil. Den vannavkjølte og dermed slitesterke motoren er designet for hyppig rengjøring og garanterer pålitelig ytelse. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir både komfort og stor fleksibilitet. I tillegg reduserer G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen holdekraften betraktelig, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt og enkelt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som enkelt kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. I tillegg til kabelen kan også tilbehøret enkelt oppbevares på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. For best mulig støtte under bruk tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.