Høytrykkspyler K 7 (CEM)
Kraftig ytelse: K 7 WCM høytrykksspyler med vannkjølt motor fjerner skitt på stier, terrasser, hageutstyr og biler på en effektiv og kraftig måte.
K 7 WCM høytrykksspyler gir skikkelig kraftig rengjøring! Den er perfekt for jevnlig bruk og for å ta bort tøff skitt, med sin vannkjølte motor som lett takler skitt på stier, terrasser, hageutstyr og større kjøretøy. For ekstra effektiv og skånsom rengjøring kan du enkelt justere Vario Power spraylansen (VPS). Den har også et roterende punktstråle som fjerner selv den mest gjenstridige skitten, og et innebygd vannfilter som beskytter pumpen mot smuss. Alle tilbehør kan oppbevares rett på maskinen for enkel tilgang.
Egenskaper og fordeler
Enestående ytelseKraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Påføring av rengjøringsmiddelInkluderer en integrert sugemekanisme for rengjøringsmiddel. Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaringSlangen, spyleransen, avtrekkerpistolen og kabelen kan oppbevares direkte på enheten.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
Videoer
Bruksområder
- Hage- og steinmurer
- Utendørs trapper og heller
- Områder rundt hjem og hage
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Sykler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.