Med sin slitesterke, vannavkjølte motor tilbyr høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect konstant kraft for hyppige rengjøringsoppgaver, mens den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir stor fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Det praktiske Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt og tidsbesparende tilkobling av høytrykksslangen, og det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. Det praktiske 2-i-1 såpekonseptet sikrer også optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr også en hjelpsom bruksrådgiver samt praktiske tips og triks.