Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Connect
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect for hjem og bil har en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel.
Med sin slitesterke, vannavkjølte motor tilbyr høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect konstant kraft for hyppige rengjøringsoppgaver, mens den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir stor fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Det praktiske Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt og tidsbesparende tilkobling av høytrykksslangen, og det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. Det praktiske 2-i-1 såpekonseptet sikrer også optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr også en hjelpsom bruksrådgiver samt praktiske tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|19
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Connect
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Integrert bærehåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
