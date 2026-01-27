Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Connect leveres med en vannavkjølt, slitesterk motor som sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir maksimal fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig, noe som muliggjør komfortabelt arbeid uten at du blir sliten. Spylepistolens LCD-display tilbyr 3 trykknivåer, med eco!Mode og 2 såpenivåer for å tilpasse seg ulike rengjøringsoppgaver. Nivåjusteringen på spylepistolen sikrer også bedre ergonomi under bruk. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt og uanstrengt, og det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som enkelt kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Trykket kan justeres på smarttelefonen din via en Bluetooth-tilkobling til Kärcher Home & Garden-appen, som også tilbyr en integrert bruksrådgiver samt tips og triks.