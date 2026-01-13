Høytrykkspyleren er utstyrt med en høytrykkspistol og to spraylanser med Quick Connect-adapter. Trykknivået kan stilles inn direkte på Click Vario Power-spraylansen - for maksimal kontroll i enhver rengjøringsoppgave. Enheten har også et høydejusterbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, en sugeslange for enkel påføring av rengjøringsmidler, praktiske holdere for tilbehør, høytrykkspistol og ledning, samt en 5 meter lang slange.