Høytrykkspyler K 2 Power Control
K 2 Power Control er ideel for mindre rengjøringsoppgaver og du kan enkelt justere trykket direkte på høytrykkspistolen.
Høytrykkspyleren er utstyrt med en høytrykkspistol og to spraylanser med Quick Connect-adapter. Trykknivået kan stilles inn direkte på Click Vario Power-spraylansen - for maksimal kontroll i enhver rengjøringsoppgave. Enheten har også et høydejusterbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, en sugeslange for enkel påføring av rengjøringsmidler, praktiske holdere for tilbehør, høytrykkspistol og ledning, samt en 5 meter lang slange.
Egenskaper og fordeler
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Høydejusterbart teleskophåndtak
- Praktisk høyde for flytting av maskinen.
- Kan trekkes helt inn for optimal oppbevaring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Strømforsyning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 360
|Arealytelse (m²/t)
|20
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,4
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- VarioPower-strålerør
- Klikk på Vario Power strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 5 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Teleskophåndtak
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.