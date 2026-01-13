Høytrykkspyler K 2 Power Control

K 2 Power Control er ideel for mindre rengjøringsoppgaver og du kan enkelt justere trykket direkte på høytrykkspistolen.

Høytrykkspyleren er utstyrt med en høytrykkspistol og to spraylanser med Quick Connect-adapter. Trykknivået kan stilles inn direkte på Click Vario Power-spraylansen - for maksimal kontroll i enhver rengjøringsoppgave. Enheten har også et høydejusterbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, en sugeslange for enkel påføring av rengjøringsmidler, praktiske holdere for tilbehør, høytrykkspistol og ledning, samt en 5 meter lang slange.

Egenskaper og fordeler
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Høydejusterbart teleskophåndtak
  • Praktisk høyde for flytting av maskinen.
  • Kan trekkes helt inn for optimal oppbevaring.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Strømforsyning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Gjennomstrømning (l/t) maks. 360
Arealytelse (m²/t) 20
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,4
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Klikk på Vario Power strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 5 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
  • Teleskophåndtak
  • Enkel å oppbevare
Høytrykkspyler K 2 Power Control
Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av mindre biler.
Rengjøringsmidler
