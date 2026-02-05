Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium Car er ideell for å fjerne middels smuss rundt huset og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Inkluderer Car Cleaning Kit med roterende vaskebørste med utskiftbart tilbehør, mikrofiberklut og 1 liter bilsjampo. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer god bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. 2-i-1 såpekonseptet sikrer komfort og perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan oppbevares kompakt på maskinen. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.