Batteridrevet høytrykkspyler K2 batteri
Høytrykkspyler K2 med 36 V utskiftbart batteri og lader. Ideell for et bredt spekter av bruksområder uten behov for strømforsyning.
Har du ikke strømtilkobling tilgjengelig? Ikke noe problem! Den nye batteridrevne høytrykkspyleren gir rengjøringsoppgavene fleksibilitet. Være seg hagemøbler, søppelkasser, små biler eller båter - K2 batteridrevet høytrykkspyler er det ideelle verktøyet for enhver rengjøringsoppgave rundt i huset av mindre skala. Under drift og lading vises batteriets kapasitet, og det langvarige og kraftige litium-ion batteriet er kompatible med alle Kärchers enheter med 36 V batteri.
Egenskaper og fordeler
36 V Battery Power utskiftbart batteriLCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 36 V Battery Power system. Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
Vannoppsug
Bruk av såpeSugeslange for bruk av såpe Kärcher rengjøringsmidler øker effektiviteten, beskytter og pleier underlaget.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Slange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
- Høytrykksslangen kan klikkes inn og ut av enheten og høytrykkspistolen på en rask og enkel måte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Trykk (bar)
|maks. 110
|Trykkområde
|Høyt trykk
|Gjennomstrømning (l/t)
|340
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|5
|Kjøretid per batterilading (min)
|14 (5,0 Ah)
|Ladetid med standard lader (t)
|9
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Batteri standardlader (1 stk.)
- Høytrykkspistol: G 120 Q Extended
- Enveis strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 4 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Terrasse
- For rengjøring av mindre biler.
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Sykler
- Søppelkasser
- Hagleker
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.