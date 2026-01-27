Med K 7 Power Flex Home høytrykksspyler kan du lett justere trykket og rengjøre alle overflater perfekt. Appen Kärcher Home & Garden hjelper deg å finne riktig trykk med praktiske tips til alle rengjøringsjobber – for best mulig resultat. K 7 Power Flex Home har en vannkjølt motor, og er laget for både hyppig bruk og for å takle skikkelig skitt. Utstyret inkluderer en spylepistol med Quick Connect-adapter via PremiumFlex høytrykksslange, et pålitelig vannfilter som beskytter pumpen, en Vario Power spraylanse (VPS) og en rotojet med roterende punktstråle. Trykket på VPS kan enkelt justeres ved å vri på lanse, og rotojet takler selv den mest seige skitten. Andre smarte detaljer inkluderer Plug 'n' Clean systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, teleskopisk håndtak i aluminium og en parkeringsposisjon slik at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig. Medfølger Home Kit med T 7 terrasse vasker og 1 liter Stone & Façade Cleaner.