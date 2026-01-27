Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium er ideell for å fjerne middels smuss rundt huset og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer maksimal bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Det praktiske Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. Det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter uanstrengt mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen. For optimal støtte tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.