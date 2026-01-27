Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium

Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium med en kapasitet på 40 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel fjerner middels smuss.

Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium er ideell for å fjerne middels smuss rundt huset og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer maksimal bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Det praktiske Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. Det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter uanstrengt mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen. For optimal støtte tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.

Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 18,8
Mål (L x B x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium
Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium

Videoer

Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
  • Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.