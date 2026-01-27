Høytrykkspyler K 5 Comfort Premium
Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium med en kapasitet på 40 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel fjerner middels smuss.
Høytrykksspyleren K 5 Comfort Premium er ideell for å fjerne middels smuss rundt huset og fra bilen. Utstyrt med en robust, vannavkjølt motor leverer maskinen en jevnt høy rengjøringsytelse. Den integrerte slangetrommelen med den fleksible PremiumFlex-slangen gir praktisk håndtering og sikrer maksimal bevegelsesfrihet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften betraktelig og sikrer dermed en rengjøringsopplevelse uten at du blir sliten. Det praktiske Quick Connect-systemet gjør det også mulig å koble høytrykksslangen til og fra raskt. Det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret bytter uanstrengt mellom 4 strålemønstre ved å vri på hodet til strålerøret, slik at det tilpasses ulike rengjøringsoppgaver. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen. For optimal støtte tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 25 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-i-1 Multi Jet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Fasade
