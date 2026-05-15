Takket være integrert Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control-høytrykksspyleren kobles til Kärcher Home & Garden-appen. Dette betyr at brukeren støttes optimalt via smarttelefonen i mange rengjøringssituasjoner og for mange rengjøringsobjekter – og kan få enda mer effektive rengjøringsresultater. Appen har mange nyttige funksjoner som applikasjonskonsulent med tips og triks, monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Enheten har også en boost-modus for ekstra effekt, G 180 Q Smart Control spraypistol med LCD-display og 3-i-1 multijet strålerør. Trykkinnstillingene gjøres enten direkte på spraypistolen eller overføres til spraypistolen fra appen. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, om boost kan utløses eller om enheten fortsatt er i inaktiv modus. Flex-høytrykksslangen passer godt for norske forhold da den er mykere også i kaldere temperaturer. Andre utstyrsdetaljer inkluderer slangetrommelen, Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, teleskophåndtak i aluminium og parkposisjonen for lett tilgjengelig tilbehør.