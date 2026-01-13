Høytrykkspyler K 3 Power Control Home
K 3 Power Control høytrykksspyler med G 120 Q Power Control spraypistol. Med applikasjonskonsulent via app, som gir praktiske tips for enda mer effektive rengjøringsresultater. Inkludert Home Kit.
Takket være den praktiske applikasjonskonsulenten i Home & Garden-appen som kan støtte K 3 Power Control, gjør den det mulig å få enda bedre rengjøringsresultater – og gjør brukeren til en rengjøringsekspert. Appen tilbyr også informasjon om enheten, applikasjonen og Kärchers serviceportal. Riktig trykknivå for bruken kan stilles inn direkte på strålerøret og sjekkes på displayet til G 120 Q Power Control spraypistol. Vaskemiddelet kan påføres raskt, enkelt og komfortabelt fra den integrerte vaskemiddeltanken. K 3 Power Control fra Kärcher imponerer også med et uttrekkbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, et stativ for større stabilitet, holdere for tilbehør, høytrykkspistol og -kabel samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan også brukes som et ekstra bærehåndtak, slik at du enkelt kan oppbevare og laste enheten. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder i hjemmet og inkluderer T 1 overflatevasker og 500 ml av vaskemiddelet «Patio & Deck».
Egenskaper og fordeler
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Høydejusterbart teleskophåndtakPraktisk høyde for flytting av maskinen. Kan trekkes helt inn for optimal oppbevaring.
Rengjøringsmiddeltank
- Rent og komfortabelt: Vaskemiddeltanken kan fjernes for fylling.
- Praktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.
- Kärcher vaskemidler øker effektiviteten og beskytter og pleier overflaten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 380
|Arealytelse (m²/t)
|25
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 3 Power: T 1 overflatevasker, 0,5 l av vaskemiddelet «Patio & Deck»
- Høytrykkspistol: G 120 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 7 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Tank
- Avtakbar beholder til rengjøringsmidler
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.