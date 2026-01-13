Takket være den praktiske applikasjonskonsulenten i Home & Garden-appen som kan støtte K 3 Power Control, gjør den det mulig å få enda bedre rengjøringsresultater – og gjør brukeren til en rengjøringsekspert. Appen tilbyr også informasjon om enheten, applikasjonen og Kärchers serviceportal. Riktig trykknivå for bruken kan stilles inn direkte på strålerøret og sjekkes på displayet til G 120 Q Power Control spraypistol. Vaskemiddelet kan påføres raskt, enkelt og komfortabelt fra den integrerte vaskemiddeltanken. K 3 Power Control fra Kärcher imponerer også med et uttrekkbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, et stativ for større stabilitet, holdere for tilbehør, høytrykkspistol og -kabel samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan også brukes som et ekstra bærehåndtak, slik at du enkelt kan oppbevare og laste enheten. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder i hjemmet og inkluderer T 1 overflatevasker og 500 ml av vaskemiddelet «Patio & Deck».