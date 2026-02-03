Med høytrykkspyleren K 3 FJ Home hører smuss fortiden til. Takket være den 6 meter lange høytrykksslangen er spyleren perfekt for sporadisk bruk rundt hjemmet, og den sørger for at mindre hageflater, terrasser, hagemøbler og biler blir skinnende rene. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt boligen, og inkluderer overflaterengjøreren T 1 samt 500 ml Patio & Deck rengjøringsmiddel. Takket være Vario Power-strålerøret (VPS) kan vanntrykket enkelt tilpasses overflaten med en enkel vribevegelse. Rotojet-dysen med roterende punktstråle løsner selv det mest gjenstridige smuss, og pumpen beskyttes av et vannfilter – for lang levetid. Maskinen leveres også med skumdyse og 500 ml bilshampo for maksimal smussoppløsende effekt. De lettrullende hjulene gjør høytrykkspyleren K 3 FJ Home enkel å transportere dit den trengs.