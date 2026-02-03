Høytrykkspyler K 3 FJ Home
Du kan alltid stole på høytrykkspyleren K 3 FJ. Denne trofaste hjelperen er ideell for fjerning av lettere smuss fra mindre overflater i hagen, på terrassen, hagemøbler og mye mer. Inkludert Home Kit og skumdyse.
Med høytrykkspyleren K 3 FJ Home hører smuss fortiden til. Takket være den 6 meter lange høytrykksslangen er spyleren perfekt for sporadisk bruk rundt hjemmet, og den sørger for at mindre hageflater, terrasser, hagemøbler og biler blir skinnende rene. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt boligen, og inkluderer overflaterengjøreren T 1 samt 500 ml Patio & Deck rengjøringsmiddel. Takket være Vario Power-strålerøret (VPS) kan vanntrykket enkelt tilpasses overflaten med en enkel vribevegelse. Rotojet-dysen med roterende punktstråle løsner selv det mest gjenstridige smuss, og pumpen beskyttes av et vannfilter – for lang levetid. Maskinen leveres også med skumdyse og 500 ml bilshampo for maksimal smussoppløsende effekt. De lettrullende hjulene gjør høytrykkspyleren K 3 FJ Home enkel å transportere dit den trengs.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkoblingssystemHøytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Praktisk oppbevaringOppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 380
|Arealytelse (m²/t)
|25
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 3 Power: T 1 overflatevasker, 0,5 l av vaskemiddelet «Patio & Deck»
- Strålerørforlengelse
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo RM 562
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 6 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.