Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect Car & Home for hjem og bil har en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel.

Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect Car & Home leverer jevn ytelse for hyppige rengjøringsoppgaver med sin slitesterke, vannavkjølte motor. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir stor fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Inkluderer Car & Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter steinrens, roterende vaskebørste, og 1 liter bilsjampo. Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt tilkobling av høytrykksslangen, og det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer også optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr en bruksrådgiver og praktiske tips og triks.

Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
  • Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
  • Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
  • Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
  • Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
  • Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
  • Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
  • Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
  • Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
  • Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Gjennomstrømning (l/t) maks. 600
Arealytelse (m²/t) 60
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 3
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 19
Vekt inkludert emballasje (kg) 29,3
Mål (L x B x H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Rengjøringssett for bil: K 7: Roterende vaskebørste, utskiftbar innsats Car & Bike, mikrofiberklut, 3-i-1 bilshampo, 1 l
  • Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q Connect
  • 4-i-1 Multi Jet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
  • Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
  • Teleskophåndtak
  • Integrert bærehåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
  • Hjul med myk overflate
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
  • Terrasse
  • Gjerder
  • Hage- og steinmurer
  • Områder rundt hjem og hage
  • Biler
  • Bobiler og campingvogner
  • Sykler
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
