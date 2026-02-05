Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect Car & Home leverer jevn ytelse for hyppige rengjøringsoppgaver med sin slitesterke, vannavkjølte motor. Den integrerte slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir stor fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Inkluderer Car & Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter steinrens, roterende vaskebørste, og 1 liter bilsjampo. Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt tilkobling av høytrykksslangen, og det allsidige 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer også optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr en bruksrådgiver og praktiske tips og triks.