Høytrykkspyler K 3 FJ

En høytrykkspyler du kan stole på: K 3 FJ er den perfekte assistenten for lettere rengjøring av hageflater, terrasser, hagemøbler, biler og mer. Leveres med skumdyse.

Med høytrykkspyleren K 3 FJ gjør du kort prosess med smusset. Den leveres komplett med skumdyse som gir et tykt skum med maksimal rengjøringseffekt, samt 500 ml bilshampo. Med en høytrykksslange på 6 meter er maskinen perfekt for sporadisk bruk rundt huset, enten du skal spyle hagemøbler, terrassen eller bilen. Vario Power-strålerøret (VPS) lar deg justere vanntrykket trinnløst ved å vri på lansen, slik at du alltid har riktig trykk til underlaget. Rotojet-dysen med roterende punktstråle fjerner selv det vanskeligste smusset effektivt. Pumpen er beskyttet av et vannfilter for lang levetid, og de lettrullende hjulene gjør det enkelt å ta med seg K 3 FJ dit jobben skal gjøres.

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkoblingssystem
Quick Connect hurtigkoblingssystem
Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Praktisk oppbevaring
Praktisk oppbevaring
Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjul
Store hjul
For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Gjennomstrømning (l/t) maks. 380
Arealytelse (m²/t) 25
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,6
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 7
Mål (L x B x H) (mm) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Skumdyse: 0.3 l
  • Rengjøringsmidler: Bilshampo RM 562
  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 6 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
  • Enkel å oppbevare
