Høytrykkspyler K 3 FJ
En høytrykkspyler du kan stole på: K 3 FJ er den perfekte assistenten for lettere rengjøring av hageflater, terrasser, hagemøbler, biler og mer. Leveres med skumdyse.
Med høytrykkspyleren K 3 FJ gjør du kort prosess med smusset. Den leveres komplett med skumdyse som gir et tykt skum med maksimal rengjøringseffekt, samt 500 ml bilshampo. Med en høytrykksslange på 6 meter er maskinen perfekt for sporadisk bruk rundt huset, enten du skal spyle hagemøbler, terrassen eller bilen. Vario Power-strålerøret (VPS) lar deg justere vanntrykket trinnløst ved å vri på lansen, slik at du alltid har riktig trykk til underlaget. Rotojet-dysen med roterende punktstråle fjerner selv det vanskeligste smusset effektivt. Pumpen er beskyttet av et vannfilter for lang levetid, og de lettrullende hjulene gjør det enkelt å ta med seg K 3 FJ dit jobben skal gjøres.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkoblingssystemHøytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Praktisk oppbevaringOppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein. Enkel å styre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 380
|Arealytelse (m²/t)
|25
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo RM 562
- Høytrykkspistol: G 120 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 6 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.