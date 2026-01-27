Med K 5 Power Control Flex høytrykkspyler kan alle overflater rengjøres med riktig trykk. Rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper deg med å finne riktig trykk ved å gi praktiske tips til ulike rengjøringssituasjoner og oppgaver – for perfekte resultater. For maksimal kontroll kan trykket enkelt justeres ved å vri på spylelansen, og det aktuelle trykknivået vises tydelig på G 160 Q Power Control-spylepistolen. Maskinen utmerker seg også med Kärchers Plug ’n’ Clean-system for enkel bytte av rengjøringsmiddel, PremiumFlex høytrykkslange for økt brukervennlighet, et teleskophåndtak i aluminium for enkel transport, Quick Connect-system for rask og enkel tilkobling av slange og pistol, samt en praktisk parkeringsposisjon som gir rask tilgang til tilbehøret når du trenger det.