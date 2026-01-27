Høytrykkspyler K 5 Power Control Flex
For bedre kontroll: K 5 Power Control Flex leveres med PremiumFlex-slange og G 160 Q Power Control-spylepistol – perfekt for fjerning av grov smuss på terrasser, hagemøbler og biler.
Med K 5 Power Control Flex høytrykkspyler kan alle overflater rengjøres med riktig trykk. Rådgiveren i Kärcher Home & Garden-appen hjelper deg med å finne riktig trykk ved å gi praktiske tips til ulike rengjøringssituasjoner og oppgaver – for perfekte resultater. For maksimal kontroll kan trykket enkelt justeres ved å vri på spylelansen, og det aktuelle trykknivået vises tydelig på G 160 Q Power Control-spylepistolen. Maskinen utmerker seg også med Kärchers Plug ’n’ Clean-system for enkel bytte av rengjøringsmiddel, PremiumFlex høytrykkslange for økt brukervennlighet, et teleskophåndtak i aluminium for enkel transport, Quick Connect-system for rask og enkel tilkobling av slange og pistol, samt en praktisk parkeringsposisjon som gir rask tilgang til tilbehøret når du trenger det.
Egenskaper og fordeler
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
- Fasade
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.