Takket være den praktiske applikasjonskonsulenten i Home & Garden-appen som kan støtte K 3 Power Control, er det mulig å få enda bedre rengjøringsresultater – og gjør brukeren til en rengjøringsekspert. Appen tilbyr også informasjon om enheten, applikasjonen og Kärchers serviceportal. Riktig trykknivå for bruken kan stilles inn direkte på strålerøret og sjekkes på displayet til G 120 Q Power Control spraypistol – for maksimal kontroll og det ideelle trykket for hver overflate. Bytte fra høytrykks- til vaskemiddelmodus kan gjøres uten å endre strålerøret. Vaskemiddelet kan påføres raskt, enkelt og komfortabelt fra den integrerte vaskemiddeltanken. K 3 Power Control imponerer også med et uttrekkbart teleskophåndtak for komfortabel transport og oppbevaring, et stativ for større stabilitet, holdere for tilbehør og kabel samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan også brukes som et ekstra bærehåndtak, noe som gjør enheten veldig enkel å løfte opp på en hylle eller laste inn i bagasjerommet på en bil.