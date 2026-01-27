Høytrykkspyler K 4 Universal *EU

Egenskaper og fordeler
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten
Slange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
Såpetank
Såpetank
Praktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.
Enkel tilkobling
Enkel tilkobling
Store hjul
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar) 20 - maks. 130
Gjennomstrømning (l/t) maks. 420
Arealytelse (m²/t) 30
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,8
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 6,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,5
Mål (L x B x H) (mm) 297 x 310 x 865

Scope of supply

  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 6 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Tank
  • Avtakbar beholder til rengjøringsmidler
  • Soft-bag
  • Enkel å oppbevare
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.