Høytrykkspyler K 4 Universal *EU
Egenskaper og fordeler
Integrert oppbevaring av tilbehør på enhetenSlange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
SåpetankPraktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.
Enkel tilkobling
Store hjul
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar)
|20 - maks. 130
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 6 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Tank
- Avtakbar beholder til rengjøringsmidler
- Soft-bag
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
