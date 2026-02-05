K 4 Comfort Premium er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften med opptil 50 prosent, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten, og takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som enkelt kan stilles inn ved å vri på hodet til strålerøret. Inkluderer Veranda Kit med PS 30 power scrubber, som fjerner smuss fra mange overflater, og 1 liter trerens. I tillegg tilbyr 2-i-1 såpekonseptet perfekt påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Kabler og tilbehør kan oppbevares kompakt på maskinen. Teleskophåndtak og hjul med myk overflate muliggjør enkel transport. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og tips og triks.