K 4 Comfort Premium er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens den praktiske slangetrommelen med PremiumFlex-slange sikrer maksimal fleksibilitet. I tillegg reduserer G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen holdekraften med opptil 50 prosent, noe som muliggjør arbeid uten at du blir sliten, og takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt og enkelt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som enkelt kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan oppbevares enkelt og kompakt på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. For optimal støtte tilbyr Kärcher Home & Garden-appen en integrert bruksrådgiver samt nyttige tips og triks. Leveringsomfanget inkluderer 1 liter rengjøringsmiddel.