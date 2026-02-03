Høytrykkspyler K 3 Horizontal Plus

Du kan alltid stole på K 3 Horizontal høytrykksspyler! Den er en kompakt og praktisk hjelper som passer perfekt til å fjerne skitt fra små hageområder, terrasser, utemøbler og biler.

d den kompakte og lette høytrykksspyleren K 3 Horizontal blir skitt ikke lenger en utfordring. Den fire meter lange høytrykksslangen gjør maskinen perfekt for mindre vaskejobber rundt i hjemmet, enten det er hagen, terrassen, utemøblene eller bilen som trenger en grundig rengjøring. Du kan enkelt justere vanntrykket med Vario Power-strålerøret – bare vri på det for å tilpasse trykket til overflaten du vasker. Rotojet-dyse med roterende punktstråle fjerner selv det mest gjenstridige smusset, og et innebygd vannfilter beskytter pumpen for å sikre lang levetid. K 3 Horizontal er enkel å bære takket være det praktiske bærehåndtaket, og Quick Connect-systemet gjør det svært enkelt å koble høytrykksslangen og pistolen av og på. Alt tilbehør kan oppbevares direkte på maskinen, slik at du alltid har alt samlet og klart til bruk.

Egenskaper og fordeler
Ultrakompakt, plassbesparende enhet
For enkel, plassbesparende oppbevaring selv på små rom. Kan bæres med bare én hånd.
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddel
Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler. Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaring
Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Tilbehør som passer perfekt
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar) 20 - maks. 120
Gjennomstrømning (l/t) maks. 380
Arealytelse (m²/t) 25
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (W) 1600
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 3,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,5
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 5 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
  • Enkel å oppbevare
  • Kabeloppbevaring
Høytrykkspyler K 3 Horizontal Plus
