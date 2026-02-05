Høytrykkspyler K 4 Power Control Home Flex Wood
Kan få optimal støtte gjennom Kärcher Home & Garden-appen: K 4 Power Control høytrykksspyler med G 145 Q Power Control spraypistol og strålerør.
K 4 Power Control høytrykksspyler gjør det utrolig enkelt å rengjøre alle overflater ved riktig trykk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også veldig enkelt å finne riktig trykk: Applikasjonskonsulenten som er integrert i appen, støtter brukeren med praktiske tips om alle rengjøringssituasjoner og -objekter – for perfekte rengjøringsresultater. I tillegg til applikasjonskonsulenten tilbyr appen andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Når riktig trykknivå er funnet, kan det enkelt stilles inn ved å dreie på strålerøret og sjekkes på spraypistolen. K 4 Power Control har også Kärcher Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem for enkelt skifte av vaskemiddel, et teleskophåndtak for komfortabel transport samt en parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystemInnovativ innsettingsarmatur for Kärchers rengjøringsmiddelflasker. For rask og praktisk påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler. Kärcher vaskemidler øker effektiviteten og beskytter og pleier overflaten.
Fleksibel slange
- Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
- Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18
|Mål (L x B x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: terrassevasker T 5, vaskemiddel for tre, 1 l
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.