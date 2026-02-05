K 4 Power Control høytrykksspyler gjør det utrolig enkelt å rengjøre alle overflater ved riktig trykk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også veldig enkelt å finne riktig trykk: Applikasjonskonsulenten som er integrert i appen, støtter brukeren med praktiske tips om alle rengjøringssituasjoner og -objekter – for perfekte rengjøringsresultater. I tillegg til applikasjonskonsulenten tilbyr appen andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieanvisninger samt Kärchers serviceportal. Når riktig trykknivå er funnet, kan det enkelt stilles inn ved å dreie på strålerøret og sjekkes på spraypistolen. K 4 Power Control har også Kärcher Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem for enkelt skifte av vaskemiddel, et teleskophåndtak for komfortabel transport samt en parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.