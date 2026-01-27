For imponerende kraftig rengjøring! K 7 WCM FJ Home er den perfekte (rengjørings)partneren for hyppig bruk og kraftig tilsmussing: Den kraftige vannkjølte motoren setter en stopper for smuss på gangstier, terrasser, hageutstyr og større kjøretøy. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt i hjemmet og leveres med T 7 overflaterens og 1 l stein- og fasaderengjøringsmiddel. Inkl. skumdyse og 1 l bilsjampo for maksimal smussløsende kraft. For å rengjøre overflater spesielt effektivt og skånsomt, kan Vario Power-sprøytelansen (VPS) justeres med en enkel vri. Andre funksjoner inkluderer Dirt Blaster med roterende punktstråle, som sikrer utmerkede rengjøringsresultater uten kompromisser selv på gjenstridig smuss. Et innebygd vannfilter beskytter også pumpen pålitelig mot smusspartikler. Alt inkludert tilbehør kan også oppbevares på selve apparatet.