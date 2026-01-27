Høytrykkspyler K 7 WCM FJ Home
Høytrykksspyleren K 7 WCM FJ Home med vannkjølt motor fjerner effektivt smuss fra terrasser og kjøretøy med sin rengjøringskraft. Inkl. skumdyse og Home Kit.
For imponerende kraftig rengjøring! K 7 WCM FJ Home er den perfekte (rengjørings)partneren for hyppig bruk og kraftig tilsmussing: Den kraftige vannkjølte motoren setter en stopper for smuss på gangstier, terrasser, hageutstyr og større kjøretøy. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt i hjemmet og leveres med T 7 overflaterens og 1 l stein- og fasaderengjøringsmiddel. Inkl. skumdyse og 1 l bilsjampo for maksimal smussløsende kraft. For å rengjøre overflater spesielt effektivt og skånsomt, kan Vario Power-sprøytelansen (VPS) justeres med en enkel vri. Andre funksjoner inkluderer Dirt Blaster med roterende punktstråle, som sikrer utmerkede rengjøringsresultater uten kompromisser selv på gjenstridig smuss. Et innebygd vannfilter beskytter også pumpen pålitelig mot smusspartikler. Alt inkludert tilbehør kan også oppbevares på selve apparatet.
Egenskaper og fordeler
Praktisk oppbevaringSlangen, spyleransen, avtrekkerpistolen og kabelen kan oppbevares direkte på enheten.
Quick Connect hurtigkoblingssystemHøytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Store hjulFor trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|17,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: K 7 Smart: T 7 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 10 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- VarioPower-strålerør
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Sugeslange
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Hage- og steinmurer
- Utendørs trapper og heller
- Områder rundt hjem og hage
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Sykler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.