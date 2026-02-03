K 4 Comfort Premium Home er en kraftig og praktisk høytrykksspyler, ideell for fjerning av middels smuss rundt huset og fra bilen. Dens slitesterke, vannavkjølte motor sikrer konstant ytelse, mens slangetrommelen med PremiumFlex-slange sikrer fleksibilitet. G 180 Q COMFORT!Hold-spylepistolen reduserer holdekraften med opptil 50 prosent for arbeid uten at du blir sliten. Takket være Quick Connect-systemet kan høytrykksslangen kobles til raskt. Det innovative 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 forskjellige strålemønstre som kan justeres ved å vri på hodet til strålerøret. Inkluderer Home Kit med T 5 terrassevasker og 1 liter stein- og fasaderens for rengjøring av store flater. Videre tilbyr 2-i-1 såpekonseptet ekstra brukervennlighet og perfekt påføring av rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Kabler og tilbehør kan stues bort kompakt på maskinen, og teleskophåndtaket samt hjul med myk overflate gjør den enkel å transportere. Støtte gis via Kärcher Home & Garden-appen med bruksrådgiver og tips og triks. Leveringsomfanget inkluderer 1 liter rengjøringsmiddel.