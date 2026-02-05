Høytrykkspyler K 4 Premium Power Control Home Wood
K 4 Premium Power Control høytrykkspyler med G 160 Q Power Control-høytrykkspistol og slangetrommel. Leveres med Home Kit.
Med høytrykkspyleren K 4 Premium Power Control kan enhver overflate rengjøres med nøyaktig riktig trykk. For å finne riktig trykk, støtter brukskonsulenten i Kärcher Home & Garden-appen brukeren med praktiske tips for enhver rengjøringssituasjon og ethvert rengjøringsobjekt – for perfekte rengjøringsresultater. Appen tilbyr også andre nyttige funksjoner, som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieinstruksjoner, i tillegg til Kärcher Service-portalen. For maksimal kontroll kan trykknivået stilles inn ved å vri på strålerøret og kontrolleres på G 160 Q Power Control-høytrykkspistolen. Håndteringen er svært enkel takket være den praktiske slangetrommelen. Inkludert Home Kit med T 4 terrassevasker og 1 liter steinrens for sprutfri rengjøring av større områder. Andre utstyrsdetaljer for K 4 Premium Power Control inkluderer Plug ’n’ Clean-rengjøringssystemet for enkelt bytte av rengjøringsmiddel, teleskophåndtaket for komfortabel transport, samt parkeringsposisjonen som gjør tilbehøret lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Home & Garden-appKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanserDen optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel. Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Slangetrommel for komfortabel håndteringHøytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass. Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Innovativ innsettingsarmatur for Kärchers rengjøringsmiddelflasker.
- For rask og praktisk påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler.
- Kärcher vaskemidler øker effektiviteten og beskytter og pleier overflaten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: terrassevasker T 5, vaskemiddel for tre, 1 l
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
