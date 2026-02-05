Med høytrykkspyleren K 4 Premium Power Control kan enhver overflate rengjøres med nøyaktig riktig trykk. For å finne riktig trykk, støtter brukskonsulenten i Kärcher Home & Garden-appen brukeren med praktiske tips for enhver rengjøringssituasjon og ethvert rengjøringsobjekt – for perfekte rengjøringsresultater. Appen tilbyr også andre nyttige funksjoner, som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og pleieinstruksjoner, i tillegg til Kärcher Service-portalen. For maksimal kontroll kan trykknivået stilles inn ved å vri på strålerøret og kontrolleres på G 160 Q Power Control-høytrykkspistolen. Håndteringen er svært enkel takket være den praktiske slangetrommelen. Inkludert Home Kit med T 4 terrassevasker og 1 liter steinrens for sprutfri rengjøring av større områder. Andre utstyrsdetaljer for K 4 Premium Power Control inkluderer Plug ’n’ Clean-rengjøringssystemet for enkelt bytte av rengjøringsmiddel, teleskophåndtaket for komfortabel transport, samt parkeringsposisjonen som gjør tilbehøret lett tilgjengelig.