K 4 Power Control høytrykkspyler gjør det utrolig enkelt å rengjøre enhver overflate med riktig trykk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også veldig enkelt å finne riktig trykk. Applikasjonskonsulenten integrert i appen støtter brukeren med praktiske tips om alle rengjøringssituasjoner og rengjøringsobjekter - for perfekte rengjøringsresultater. Bortsett fra applikasjonskonsulenten, tilbyr appen andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og vedlikeholdsinstruksjoner, samt Kärcher serviceportal. Når riktig trykknivå er funnet, kan det enkelt stilles inn ved å vri på spraylansen samtidig som du har oversikt på pistolen. K 4 Power Control imponerer også med Kärcher Plug 'n' Clean vaskemiddel for enkel bytte av vaskemiddel, et teleskopisk håndtak for komfortabel transport, samt en parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.