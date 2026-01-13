Høytrykkspyler K 4 Power Control
K 4 Premium Power Control høytrykkspyler med G 160 Q Power Control-høytrykkpistol, spraylanser og støtte av applikasjonskonsulenten i Home & Garden-appen
K 4 Power Control høytrykkspyler gjør det utrolig enkelt å rengjøre enhver overflate med riktig trykk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også veldig enkelt å finne riktig trykk. Applikasjonskonsulenten integrert i appen støtter brukeren med praktiske tips om alle rengjøringssituasjoner og rengjøringsobjekter - for perfekte rengjøringsresultater. Bortsett fra applikasjonskonsulenten, tilbyr appen andre nyttige funksjoner som monteringsanvisninger, vedlikeholds- og vedlikeholdsinstruksjoner, samt Kärcher serviceportal. Når riktig trykknivå er funnet, kan det enkelt stilles inn ved å vri på spraylansen samtidig som du har oversikt på pistolen. K 4 Power Control imponerer også med Kärcher Plug 'n' Clean vaskemiddel for enkel bytte av vaskemiddel, et teleskopisk håndtak for komfortabel transport, samt en parkeringsposisjon for lett tilgjengelig tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 420
|Arealytelse (m²/t)
|30
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,8
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 160 Q Power Control
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.