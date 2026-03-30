Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood

K 5 Premium Smart Control Home er en kraftig høytrykkspyler som egner seg til de fleste rengjøringsoppgaver. Den kan styres med Kärcher-appen og inkluderer T5 terrassevasker og rengjøringsmiddel til treverk.

K 5 Premium Smart Control er en kraftig høytrykkspyler som egner seg til de fleste rengjøringsoppgaver. Denne modellen leveres med et rengjøringssett for hus og hjem som inkluderer en T 5 terrassevasker for effektiv og sprutfri rengjøring av større overflater samt vaskemiddel for treverk. Denne høytrykkspyleren er utstyrt med slangetrommel og spylerhåndtak med Smart Control LCD-display. Trykket kan enkelt justeres med Kärcher-appen eller direkte ved å vri 3-i-1 Multi Jet-strålerøret. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, og boost-modus kan aktiveres når som helst. Kärcher-appen har mange andre nyttige funksjoner som trinnvis veiledningsprogram, med mange praktiske tips, monterings- og vedlikeholdsanvisninger samt henvisning til Kärchers serviceportal. Høytrykkspyleren har justerbart teleskophåndtak for enkel høydejustering. Videre er den utstyrt med det praktiske og brukervennlige Plug'n' Clean-systemet som sørger for enkel bruk av rengjøringsmidler og gir samtidig full oversikt over gjenværende mengde såpe i beholderen.

Egenskaper og fordeler
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
  • Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
  • Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
  • Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Boost-modus for ekstra kraft for å takle smuss
  • Med ekstra effekt øker boost-modus rengjøringseffektiviteten og sparer tid.
  • Sikrer kraftig flekkrengjøring ved hardtsittende smuss.
Smart Control spraypistol og 3-i-1 multijet strålerør
  • Spraypistol med LCD-display og knapper for trykkregulering eller dosering av rengjøringsmiddel.
  • Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring.
  • Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Fleksibel slange
  • Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
  • Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Trykk (bar/mPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Nominell inngangseffekt (kW) 2,1
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 13,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 20
Mål (L x B x H) (mm) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: terrassevasker T 5, vaskemiddel for tre, 1 l
  • Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
  • 3-i-1 Multijet
  • Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Integrert oppbevaringsnett
  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
  • Teleskophåndtak
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
  • Tilkobling med Bluetooth
  • styres ved hjelp av app
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood

Bruksområder
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Områder rundt hjem og hage
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Utendørs trapper og heller
  • For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
  • Hage- og steinmurer
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.