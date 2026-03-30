K 5 Premium Smart Control er en kraftig høytrykkspyler som egner seg til de fleste rengjøringsoppgaver. Denne modellen leveres med et rengjøringssett for hus og hjem som inkluderer en T 5 terrassevasker for effektiv og sprutfri rengjøring av større overflater samt vaskemiddel for treverk. Denne høytrykkspyleren er utstyrt med slangetrommel og spylerhåndtak med Smart Control LCD-display. Trykket kan enkelt justeres med Kärcher-appen eller direkte ved å vri 3-i-1 Multi Jet-strålerøret. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, og boost-modus kan aktiveres når som helst. Kärcher-appen har mange andre nyttige funksjoner som trinnvis veiledningsprogram, med mange praktiske tips, monterings- og vedlikeholdsanvisninger samt henvisning til Kärchers serviceportal. Høytrykkspyleren har justerbart teleskophåndtak for enkel høydejustering. Videre er den utstyrt med det praktiske og brukervennlige Plug'n' Clean-systemet som sørger for enkel bruk av rengjøringsmidler og gir samtidig full oversikt over gjenværende mengde såpe i beholderen.