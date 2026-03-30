Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
K 5 Premium Smart Control Home er en kraftig høytrykkspyler som egner seg til de fleste rengjøringsoppgaver. Den kan styres med Kärcher-appen og inkluderer T5 terrassevasker og rengjøringsmiddel til treverk.
K 5 Premium Smart Control er en kraftig høytrykkspyler som egner seg til de fleste rengjøringsoppgaver. Denne modellen leveres med et rengjøringssett for hus og hjem som inkluderer en T 5 terrassevasker for effektiv og sprutfri rengjøring av større overflater samt vaskemiddel for treverk. Denne høytrykkspyleren er utstyrt med slangetrommel og spylerhåndtak med Smart Control LCD-display. Trykket kan enkelt justeres med Kärcher-appen eller direkte ved å vri 3-i-1 Multi Jet-strålerøret. På LCD-displayet kan du sjekke hvilket trykknivå som er innstilt, og boost-modus kan aktiveres når som helst. Kärcher-appen har mange andre nyttige funksjoner som trinnvis veiledningsprogram, med mange praktiske tips, monterings- og vedlikeholdsanvisninger samt henvisning til Kärchers serviceportal. Høytrykkspyleren har justerbart teleskophåndtak for enkel høydejustering. Videre er den utstyrt med det praktiske og brukervennlige Plug'n' Clean-systemet som sørger for enkel bruk av rengjøringsmidler og gir samtidig full oversikt over gjenværende mengde såpe i beholderen.
Egenskaper og fordeler
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appen
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Boost-modus for ekstra kraft for å takle smuss
- Med ekstra effekt øker boost-modus rengjøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig flekkrengjøring ved hardtsittende smuss.
Smart Control spraypistol og 3-i-1 multijet strålerør
- Spraypistol med LCD-display og knapper for trykkregulering eller dosering av rengjøringsmiddel.
- Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring.
- Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
Fleksibel slange
- Kveiles lett ut og inn av trommelen uten krøll.
- Den spesialkonstruerte PremiumFlex-slangen, laget av PVC-fritt materiale, sørger for nødvendig fleksibilitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: terrassevasker T 5, vaskemiddel for tre, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.