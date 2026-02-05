Med sin slitesterke, vannavkjølte motor tilbyr høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect Facade konstant kraft for hyppige rengjøringsoppgaver, mens slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Inkluderer Facade Kit med myk overflatebørste WB 60 og eco!Booster for effektivt arbeid og besparelser av vann, energi og tid. Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt tilkobling av høytrykksslangen, og 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr en hjelpsom bruksrådgiver og praktiske tips og triks.