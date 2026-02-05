Høytrykkspyler K 7 Comfort Premium Connect Facade
Høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect for hjem og bil har en kapasitet på 60 m²/t, vannavkjølt motor, PremiumFlex-slange og slangetrommel.
Med sin slitesterke, vannavkjølte motor tilbyr høytrykksspyleren K 7 Comfort Premium Connect Facade konstant kraft for hyppige rengjøringsoppgaver, mens slangetrommelen med PremiumFlex-slange gir fleksibilitet. G 180 Q Comfort Connect-spylepistolen har et LCD-display med 3 trykknivåer, inkludert eco!Mode og 2 såpenivåer. For bruk uten at du blir sliten, reduserer COMFORT!Hold-funksjonen holdekraften betraktelig, mens nivåjusteringen på spylepistolen forbedrer ergonomien betydelig. Inkluderer Facade Kit med myk overflatebørste WB 60 og eco!Booster for effektivt arbeid og besparelser av vann, energi og tid. Quick Connect-systemet muliggjør uanstrengt tilkobling av høytrykksslangen, og 4-i-1 Multi Jet-strålerøret kombinerer 4 stråletyper som enkelt kan velges ved å vri på hodet til strålerøret. 2-i-1 såpekonseptet sikrer optimal påføring av rengjøringsmiddel avhengig av bruksområdet. Takket være Bluetooth-tilkoblingen til Kärcher Home & Garden-appen kan trykket enkelt stilles inn via en smarttelefon. Appen tilbyr en hjelpsom bruksrådgiver og praktiske tips og triks.
Egenskaper og fordeler
PremiumFlex høytrykksslange
- Den fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Home & Garden-app
- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 30 % resirkulert plast¹⁾.
- Opptil 80 % lavere vannforbruk sammenlignet med en vanlig hageslange.²⁾
- Bærekraftig emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 600
|Arealytelse (m²/t)
|60
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|19
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør. / ²⁾ Betingelser for interne tester: Høytrykksvaskerens vannmengde utgjør 40 % av en hageslanges, samtidig som rengjøringstiden halveres. Faktisk vannmengde, vann- og tidsbesparelse vil variere avhengig av maskinklasse, smussnivå og brukssted.
Scope of supply
- Solcelle- og fasadesett: K 7 (Comfort-serien): eco!Booster, vaskebørste for myke overflater, strålerørsforlenger
- Strålerørforlengelse
- Rengjøringsmidler: Universalrengjøringsmiddel RM 626, 1 l
- Høytrykkspistol: G 180 Q Connect
- 4-i-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Trykkavlastning ved å holde inne avtrekkeren på spylepistolen
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: 2-i-1 konsept for rengjøringsmiddel
- Justering av rengjøringsmiddel i skumdyse-applikasjon
- Teleskophåndtak
- Integrert bærehåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- 2 ledningskroker: med hurtigfjerning
- Hjul med myk overflate
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Gjerder
- Hage- og steinmurer
- Områder rundt hjem og hage
- Biler
- Bobiler og campingvogner
- Sykler
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.