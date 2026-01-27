Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition – en ekstra stillegående og kraftig høytrykksspyler i en eksklusiv fargeutgave med spesialtilbehør for å markere Kärchers 90-årsjubileum.

K Silent Anniversary Edition er en eksklusiv spesialutgave med unikt fargedesign og spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Den innovative Silent Technology reduserer det opplevde støynivået med hele 50 % sammenlignet med andre høytrykksspylere i samme klasse. Dette betyr at du kan rengjøre med kraftig høytrykk uten å forstyrre familie eller naboer. Med tre medfølgende spylelanser får du en optimal løsning for enhver rengjøringsoppgave. Vario Power-lansen lar deg justere trykket presist til ulike overflater. eco!Booster er perfekt for sensitive overflater og gir 50 % økt rengjøringseffekt sammenlignet med en vanlig flatstråle – noe som sparer vann, energi og tid. For gjenstridig smuss sikrer Dirt Blaster-lansen med roterende punktstråle en grundig rengjøring. Pakken inneholder også en høytrykkspistol, en 6 meter PremiumFlex høytrykksslange, en skumdyse, en vaskebørste og 500 ml bilshampo. Den kompakte K Silent Anniversary Edition kan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs uten å ta opp mye plass.

Egenskaper og fordeler
Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition: Innovativ stillegående teknologi
Innovativ stillegående teknologi
50 % reduksjon i opplevd støynivå sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse. Mer behagelig lyd sammenlignet med andre høytrykkspylere i samme klasse.
Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition: PremiumFlex høytrykksslange
PremiumFlex høytrykksslange
Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition: Kompakt og lett enhet
Kompakt og lett enhet
Kan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs. Enkel å transportere for fleksibel rengjøring.
Prakisk oppbevaring av tilbehør
  • Slange, spylelanser og høytrykkspistol kan oppbevares ryddig og kompakt.
Kabeloppbevaringsrom
  • Rull ut og trekk inn strømkabelen raskt og enkelt.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen kan klikkes inn og ut av enheten og høytrykkspistolen på en rask og enkel måte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk ( /bar) 20 / maks. 130
Gjennomstrømning (l/t) maks. 420
Arealytelse (m²/t) 30
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,8
Strømledning (m) 5
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 5,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,9
Mål (L x B x H) (mm) 313 x 262 x 419

Scope of supply

  • Rengjøringssett for bil: Vaskebørste, bilsjampo 0,5 l
  • Skumdyse: 0.3 l
  • Høytrykkspistol: G 120 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • eco!Booster
  • Høytrykksslange: 6 m, PremiumFlex
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Hurtigkobling på siden av maskinen
  • Enkel å oppbevare
  • Kabeloppbevaring
Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition
Høytrykkspyler K Silent Anniversary Edition

Videoer

Bruksområder
  • Balkong
  • Myggnett
  • For rengjøring av mindre biler.
  • Sykler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.