K Silent Anniversary Edition er en eksklusiv spesialutgave med unikt fargedesign og spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Den innovative Silent Technology reduserer det opplevde støynivået med hele 50 % sammenlignet med andre høytrykksspylere i samme klasse. Dette betyr at du kan rengjøre med kraftig høytrykk uten å forstyrre familie eller naboer. Med tre medfølgende spylelanser får du en optimal løsning for enhver rengjøringsoppgave. Vario Power-lansen lar deg justere trykket presist til ulike overflater. eco!Booster er perfekt for sensitive overflater og gir 50 % økt rengjøringseffekt sammenlignet med en vanlig flatstråle – noe som sparer vann, energi og tid. For gjenstridig smuss sikrer Dirt Blaster-lansen med roterende punktstråle en grundig rengjøring. Pakken inneholder også en høytrykkspistol, en 6 meter PremiumFlex høytrykksslange, en skumdyse, en vaskebørste og 500 ml bilshampo. Den kompakte K Silent Anniversary Edition kan enkelt oppbevares både innendørs og utendørs uten å ta opp mye plass.