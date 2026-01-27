Høytrykkspyler K 5 Premium Smart Control Flex
Mer kontroll: K 5 Smart Control Flex med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control-spylepistol, perfekt for å fjerne skitt på terrasser, hagemøbler og biler.
Takket være innebygd Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler kobles til Kärcher Home & Garden-appen. Det gir deg god hjelp via telefonen til mange ulike rengjøringsoppgaver og gir enda bedre resultater. Appen har masse nyttige funksjoner, som veiledning med tips og triks, monteringshjelp, vedlikeholds- og pleietips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. Maskinen har også en boost-modus for ekstra kraft, en G 180 Q Smart Control-spylepistol med LCD-skjerm og en 3-i-1 Multi Jet-sprøyte. Du kan justere trykket direkte på spylepistolen eller bruke appen til å overføre innstillingen til pistolen. LCD-skjermen viser hvilket trykk du har valgt. Andre praktiske funksjoner er Plug 'n' Clean-systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, PremiumFlex høytrykksslange, teleskopisk håndtak i aluminium, Quick Connect-systemet som gjør det raskt og enkelt å koble til og fra slangen, samt en smart parkeringsposisjon slik at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Smart Control-pistol med boost-modus og 3-i-1 Multi Jet-spraylanseSpylepistol med LCD-display og knapper for trykkregulering og dosering av rengjøringsmiddel. Inkluderer boost-modus for ekstra kraft for å takle gjenstridig skitt. Den roterende 3-i-1 multijet har tre forskjellige munnstykker for enkel endring. Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.
PremiumFlex høytrykksslangeDen fleksible slangen gir optimal bevegelighet og maksimal frihet under rengjøring. Rull ut og trekk inn høytrykksslangen enkelt uten at den floker seg.
Bluetooth-tilkobling for Home & Garden-appenKärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringsekspert. Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater. Appen overfører det optimale trykket til høytrykksspyleren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärchers vaskemiddelsystem
- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.
Slangetrommel for komfortabel håndtering
- Høytrykksslangen er optimalt beskyttet og oppbevares uten å ta opp mye plass.
- Komfortabel å jobbe med - Enkel inn- og utrulling med slangetrommel og Flex slange
- Lavt tyngdepunkt for god stabilitet.
Enestående ytelse
- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Trykk (bar/mPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,1
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Høytrykkspistol: G 180 Q Smart kontroll
- 3-i-1 Multijet
- Høytrykksslange: 10 m, PremiumFlex
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Integrert oppbevaringsnett
- Hurtigkobling på siden av maskinen
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
- Teleskophåndtak
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
- Tilkobling med Bluetooth
- styres ved hjelp av app
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
Bruksområder
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Områder rundt hjem og hage
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- For rengjøring av mindre biler.
- Utendørs trapper og heller
- For rengjøring av middels store kjøretøy og stasjonsvogner.
- Hage- og steinmurer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.