Takket være innebygd Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control Flex høytrykksspyler kobles til Kärcher Home & Garden-appen. Det gir deg god hjelp via telefonen til mange ulike rengjøringsoppgaver og gir enda bedre resultater. Appen har masse nyttige funksjoner, som veiledning med tips og triks, monteringshjelp, vedlikeholds- og pleietips, og tilgang til Kärcher Service-portalen. Maskinen har også en boost-modus for ekstra kraft, en G 180 Q Smart Control-spylepistol med LCD-skjerm og en 3-i-1 Multi Jet-sprøyte. Du kan justere trykket direkte på spylepistolen eller bruke appen til å overføre innstillingen til pistolen. LCD-skjermen viser hvilket trykk du har valgt. Andre praktiske funksjoner er Plug 'n' Clean-systemet for lett bytte av rengjøringsmiddel, PremiumFlex høytrykksslange, teleskopisk håndtak i aluminium, Quick Connect-systemet som gjør det raskt og enkelt å koble til og fra slangen, samt en smart parkeringsposisjon slik at tilbehøret alltid er lett tilgjengelig.