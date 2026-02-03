Høytrykkspyler K 5 FJ Home BB
K 5 FJ Home er ideell for regelmessig rengjøring av moderat smuss på biler, samt gangstier og andre overflater rundt eiendommen. Inkl. Home Kit og skumdyse.
Høytrykksspyleren K 5 FJ Home er den ideelle følgesvennen for vanlige rengjøringsoppgaver som håndterer moderat smuss, for eksempel på kjøretøy og mellomstore overflater rundt eiendommen. Funksjonene inkluderer en høytrykkspistol, en 8 meter lang høytrykksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktdyse for fjerning av gjenstridig smuss og et pålitelig vannfilter for å beskytte pumpen mot små smusspartikler. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt i hjemmet og leveres med T 5 overflaterens og 1 l stein- og fasaderengjøringsmiddel. En skumdyse og 1 l bilsjampo for maksimal smussoppløsende kraft er også inkludert. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares på selve enheten.
Egenskaper og fordeler
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddel
- Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler.
- Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaring
- Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjul
- For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
- Enkel å styre.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Trykk (bar)
|20 - maks. 145
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 500
|Arealytelse (m²/t)
|40
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilkoblingsbelastning (W)
|2100
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
- Strålerørforlengelse
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
- Høytrykkspistol: G 180 Q
- VarioPower-strålerør
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykksslange: 8 m
- Adapter hageslange A3/4"
Utstyr
- Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
- Pumpemateriale: Aluminium
- Enkel å oppbevare
- Vannoppsug
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.