Høytrykksspyleren K 5 FJ Home er den ideelle følgesvennen for vanlige rengjøringsoppgaver som håndterer moderat smuss, for eksempel på kjøretøy og mellomstore overflater rundt eiendommen. Funksjonene inkluderer en høytrykkspistol, en 8 meter lang høytrykksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktdyse for fjerning av gjenstridig smuss og et pålitelig vannfilter for å beskytte pumpen mot små smusspartikler. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt i hjemmet og leveres med T 5 overflaterens og 1 l stein- og fasaderengjøringsmiddel. En skumdyse og 1 l bilsjampo for maksimal smussoppløsende kraft er også inkludert. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares på selve enheten.