Høytrykkspyler K 5 FJ Home BB

K 5 FJ Home er ideell for regelmessig rengjøring av moderat smuss på biler, samt gangstier og andre overflater rundt eiendommen. Inkl. Home Kit og skumdyse.

Høytrykksspyleren K 5 FJ Home er den ideelle følgesvennen for vanlige rengjøringsoppgaver som håndterer moderat smuss, for eksempel på kjøretøy og mellomstore overflater rundt eiendommen. Funksjonene inkluderer en høytrykkspistol, en 8 meter lang høytrykksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktdyse for fjerning av gjenstridig smuss og et pålitelig vannfilter for å beskytte pumpen mot små smusspartikler. Home Kit garanterer sprutfri rengjøring av større områder rundt i hjemmet og leveres med T 5 overflaterens og 1 l stein- og fasaderengjøringsmiddel. En skumdyse og 1 l bilsjampo for maksimal smussoppløsende kraft er også inkludert. Alt medfølgende tilbehør kan oppbevares på selve enheten.

Egenskaper og fordeler
Integrert sugeslange for rengjøringsmiddel
  • Praktisk og enkel bruk av rengjøringsmidler.
  • Kärcher rengjøringsmidler (tilgjengelig som tilbehør) beskytter og pleier ikke bare overflaten, men gir også mer effektive og langvarige resultater.
Praktisk oppbevaring
  • Oppbevar slange, strålerør, spraypistol og kabel på en plassbesparende og ryddig måte.
Store hjul
  • For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
  • Enkel å styre.
Quick Connect hurtigkoblingssystem
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Trykk (bar) 20 - maks. 145
Gjennomstrømning (l/t) maks. 500
Arealytelse (m²/t) 40
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilkoblingsbelastning (W) 2100
Strømledning (m) 5
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 6,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 13,2
Mål (L x B x H) (mm) 302 x 346 x 872

Scope of supply

  • Rengjøringssett for hus og hjem: T 5 overflatevasker, stein- og fasadevaskemiddel, 3-i-1, 1 l
  • Strålerørforlengelse
  • Skumdyse: 0.3 l
  • Rengjøringsmidler: Bilshampo 3-i-1 RM 610
  • Høytrykkspistol: G 180 Q
  • VarioPower-strålerør
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Høytrykksslange: 8 m
  • Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

  • Påføring av rengjøringsmiddel med: Oppsug
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Enkel å oppbevare
  • Vannoppsug
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.