WBS 3 kobles direkte til hageslangen - og den er klar til bruk! Med den innovative boost-funksjonen, fjerner den roterende strålen raskt hardsittende smuss og rengjør helt uanstrengt. Dette resulterer i tidsbesparelser på opptil 50 % sammenlignet med klassiske vanningspistoler. De to AA 1,5 V-batteriene som kreves er inkludert.