Vanningspistol Vanningspistol med trykk WBS 3
Den innovative vanningspistolen WBS 3 har boost-funksjon og roterende stråle, og rengjør raskt skitne potter, møbler og utstyr i hagen.
WBS 3 kobles direkte til hageslangen - og den er klar til bruk! Med den innovative boost-funksjonen, fjerner den roterende strålen raskt hardsittende smuss og rengjør helt uanstrengt. Dette resulterer i tidsbesparelser på opptil 50 % sammenlignet med klassiske vanningspistoler. De to AA 1,5 V-batteriene som kreves er inkludert.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
Enkel å bruke
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Pumpekapasitet (l/t)
|583
|Batteritid (t)
|ca 1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,3
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Batterier inkludert i levering
Utstyr
- Hard stråle
- Batterier nødvendig
Tilbehør
