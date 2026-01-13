Vanningspistol Vanningspistol med trykk WBS 3

Den innovative vanningspistolen WBS 3 har boost-funksjon og roterende stråle, og rengjør raskt skitne potter, møbler og utstyr i hagen.

WBS 3 kobles direkte til hageslangen - og den er klar til bruk! Med den innovative boost-funksjonen, fjerner den roterende strålen raskt hardsittende smuss og rengjør helt uanstrengt. Dette resulterer i tidsbesparelser på opptil 50 % sammenlignet med klassiske vanningspistoler. De to AA 1,5 V-batteriene som kreves er inkludert.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
Enkel å bruke
Spesifikasjoner

Teknisk data

Pumpekapasitet (l/t) 583
Batteritid (t) ca 1
Vekt uten tilbehør (kg) 0,3
Vekt (med tilbehør) (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 165 x 60 x 203

Scope of supply

  • Batterier inkludert i levering

Utstyr

  • Hard stråle
  • Batterier nødvendig
Tilbehør
