Borestøvsamler
Helt nytt tilbehør til våre grovstøvsugere gir støvfrie hull ved boring. Borestøvet suges direkte fra borehullet.
Med Kärchers nye borestøvsamler slipper du ekstra feiing og støvsuging, og kan fjerne borestøv direkte fra borehullet. Det spiller ingen rolle om du borer i vegger, tak, jevne flater eller fliser, gips, stein, betong eller tre - dette tilbehøret til Kärchers grovstøvsugere fungerer på alle underlag. Du trenger ikke hjelp fra en annen person, og kan bore uanstrengt på egenhånd. Borestøvsamleren er egnet for drillstørrelse på opptil 15 cm.
Egenskaper og fordeler
Passer til alle Kärcher Home & Garden grovstøvsugere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde (mm)
|35
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Fliser
- Tre
- Stein
- Betong