Med Kärchers nye borestøvsamler slipper du ekstra feiing og støvsuging, og kan fjerne borestøv direkte fra borehullet. Det spiller ingen rolle om du borer i vegger, tak, jevne flater eller fliser, gips, stein, betong eller tre - dette tilbehøret til Kärchers grovstøvsugere fungerer på alle underlag. Du trenger ikke hjelp fra en annen person, og kan bore uanstrengt på egenhånd. Borestøvsamleren er egnet for drillstørrelse på opptil 15 cm.