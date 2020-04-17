Grovstøvsuger WD 3 P V-17/4/20
Perfekt for hobbyverkstedet: WD 3 P V-17/4/20 imponerer med 17 l plastbeholder, 4 m ledning, 2 m sugeslange, patronfilter og strømuttak for arbeid med elektroverktøy.
WD 3 P V-17/4/20 er kraftig og energieffektiv med et strømforbruk på kun 1000 W. Maskinen, med sin sugeslange og gulvmunnstykke med klipsfester, er perfekt tilpasset for å gi gode rengjøringsresultatene på tørt, vått, fint eller grovt smuss. Grovstøvsugeren imponerer med sitt kompakte design og en robust 17 l plastbeholder, 4 m ledning, 2 m sugeslange og fleecepose. Takket være patronfilteret er det mulig å støvsuge både vått og tørt smuss uten filterbytte. Via det integrerte strømuttaket, med automatisk av/på-bryter, kan elektroverktøy som sag eller høvel kobles til, og oppstått skitt kan suges direkte fra verktøyet. Blåsefunksjonen er nyttig for rengjøring av områder som er vanskelig tilgjengelige. Slangen oppbevares ved å henge den på maskinhodet, og sparer dermed plass. Ledningen kan oppbevares på en praktisk krok, og rør og gulvdyser på siden av maskinen. "Pull & Push"-låsesystemet muliggjør enkel åpning og lukking av beholderen. Håndtaket på støvsugeren kan tas av, og tilbehøret kan kobles direkte til sugeslangen.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter. Enkel montering og fjerning av filter ved dreiing uten ekstra låsing.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaringPlassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|230
|Støvsuger (mBar)
|maks. 230
|Luftmengde (l/s)
|maks. 45
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|74
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Strømuttak for elverktøy
- Patronfilter: Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Dreiebryter (På/Av)
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Håndtak som kan legges ned
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer
Bruksområder
- Verksted
- Terrasse
- Bilinteriør
- Garasje
- Kjeller
- Væsker
- Inngangsparti
- Hobbyrom
Tilbehør
