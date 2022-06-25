Grovstøvsuger WD 5 P S V-25/6/22 Workshop

Kraftig og energieffektiv verkstedstøvsuger: WD 5 P S Workshop med 25-liters beholder i rustfritt stål, strømuttak med automatisk av/på-bryter, filterrensefunksjon og spesialtilbehør.

Den allsidige WD 5 P S V-25/6/22 Workshop spesialstøvsugeren er et must for ethvert hobbyverksted. Den gir utmerket sug samtidig som den forblir imponerende effektiv med et strømforbruk på bare 1100 watt. Grovstøvsugeren er utstyrt med funksjoner som en robust 25-liters beholder i rustfritt stål, en 5-meter ledning, en 2,2-meter sugeslange, et flatfilter og fleecepose. Takket være det praktiske munnstykket kvitter den seg raskt og grundig med sagflis og små trebiter fra gulvet. Mer ømfintlige overflater som treverk eller en rotete arbeidsbenk kan enkelt rengjøres med sugebørsten. Det avtagbare håndtaket gjør det mulig å feste ulike dyser direkte til sugeslangen, noe som sikrer at arbeidet er uanstrengt selv i trange områder. Der det ikke er mulig å støvsuge, kan den nyttige blåsefunksjonen brukes i stedet. En annen praktisk funksjon er at elektroverktøy enkelt kan kobles til strømuttaket, som har en automatisk av/på-bryter. Smuss som er et resultat av saging eller sliping suges bort direkte. I tillegg er støvsugeren utstyrt med andre kjente utstyrsfunksjoner fra den velprøvde Kärcher grovstøvsugerserien.

Egenskaper og fordeler
Grovstøvsuger WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Spesialtilbehør for rengjøring av arbeidsbenk/ verkstedbenk
Spesialtilbehør for rengjøring av arbeidsbenk/ verkstedbenk
Rask og grundig støvsuging av arbeids-/ verkstedbenk ved bruk av børste med myk bust. Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Grovstøvsuger WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.
Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Grovstøvsuger WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Eksepsjonell filterrengjøring
Eksepsjonell filterrengjøring
Ved å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologi
  • Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
  • For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
  • For skånsom rengjøring av sensitive overflater eller intrikate objekter.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
  • Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
  • Plassbesparende og sikker oppbevaring av tilbehør.
  • Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Filterpose Fleece
  • Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
  • For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Avtakbart håndtak
  • Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
  • For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk festeanordning
  • Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 1100
Nominell effekt for integrert stikkontakt (W) min 100 - maks. 2100
Sugeeffekt (W) 280
Støvsuger (mBar) maks. 260
Luftmengde (l/s) maks. 70
Beholderkapasitet (l) 25
Beholdermateriale Rustfritt stål
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
Strømledning (m) 5
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Lydnivå (dB) 74
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 8,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 12,2
Mål (L x B x H) (mm) 418 x 382 x 646

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.2 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Avtakbart antistatisk håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
  • Fugemunnstykke
  • Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
  • Strømuttak for elverktøy
  • Sugebørste med myk bust
  • Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
  • Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags

Utstyr

  • Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
  • Filterrensfunksjon
  • Dreiebryter (På/Av)
  • Justerbar sugekraft
  • Blåsefunksjon
  • Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Oppbevaring for mindre deler
  • Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Solid støtfanger
  • Hjul uten brems: 5 Stk
Grovstøvsuger WD 5 P S V-25/6/22 Workshop

Videoer

Bruksområder
  • Verksted
  • Renovering
  • Terrasse
  • Kjeller
  • Væsker
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

