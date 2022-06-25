Den allsidige WD 5 P S V-25/6/22 Workshop spesialstøvsugeren er et must for ethvert hobbyverksted. Den gir utmerket sug samtidig som den forblir imponerende effektiv med et strømforbruk på bare 1100 watt. Grovstøvsugeren er utstyrt med funksjoner som en robust 25-liters beholder i rustfritt stål, en 5-meter ledning, en 2,2-meter sugeslange, et flatfilter og fleecepose. Takket være det praktiske munnstykket kvitter den seg raskt og grundig med sagflis og små trebiter fra gulvet. Mer ømfintlige overflater som treverk eller en rotete arbeidsbenk kan enkelt rengjøres med sugebørsten. Det avtagbare håndtaket gjør det mulig å feste ulike dyser direkte til sugeslangen, noe som sikrer at arbeidet er uanstrengt selv i trange områder. Der det ikke er mulig å støvsuge, kan den nyttige blåsefunksjonen brukes i stedet. En annen praktisk funksjon er at elektroverktøy enkelt kan kobles til strømuttaket, som har en automatisk av/på-bryter. Smuss som er et resultat av saging eller sliping suges bort direkte. I tillegg er støvsugeren utstyrt med andre kjente utstyrsfunksjoner fra den velprøvde Kärcher grovstøvsugerserien.