Grovstøvsuger WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet kombinerer ekstremt kraftig sugeevne med energieffektivitet. Leveres med spesialtilbehør for rengjøring av bilinteriør og fjerning av dyrehår.
Kraftfull, men energieffektiv – med et strømforbruk på kun 1300 watt kombinerer WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet grovstøvsuger høy ytelse med lavt energiforbruk. Den har en robust 30-liters beholder i rustfritt stål, utformet for enkel tømming av væsker. En integrert stikkontakt med automatisk av/på-funksjon gjør det mulig å koble til elektroverktøy, og sugeeffekten kan justeres etter behov via et praktisk dreiehjul. Det flate foldefilteret fjernes enkelt og hygienisk uten kontakt med smuss – bare åpne filterboksen. Filteret kan også rengjøres effektivt med et knappetrykk, noe som gjenoppretter full sugekraft. Det avtakbare håndtaket har elektrostatisk beskyttelse, og gjør det mulig å feste tilbehør direkte på sugeslangen. Spesialtilbehøret som følger med, er ideelt for bilrengjøring og fjerning av dyrehår: bilmunnstykke, ekstra lang fugemunnstykke, sugebørster med myke og harde børstehår, og møbelmunnstykke som effektivt fjerner dyrehår fra tekstiler. I tillegg kan sugeslangen oppbevares kompakt ved å henge den på siden av maskinens topp, og gulvmunnstykket har en praktisk parkeringsposisjon.
Egenskaper og fordeler
Spesialmunnstykker for rengjøring av bilinteriør og fjerning av dyrehår.For det beste rengjøringsresultatet på sensitive overflater, smale sprekker og store overflater. For optimal fjerning av fin og vanskelig skitt.
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Eksepsjonell filterrengjøringVed å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologi
- Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
- For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1300
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|300
|Støvsuger (mBar)
|maks. 280
|Luftmengde (l/s)
|maks. 75
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|6
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Strømuttak for elverktøy
- Ekstra langt fugemunnstykke (350 mm)
- Dyrehårbørste
- Munnstykke for grov smuss
- Sugebørste med myk bust
- Sugebørste med hard bust
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 5 Stk
Videoer
Bruksområder
- Bagasjerom
- Bilseter
- Baksete
- Fotbrønn
- Verksted
- Terrasse
- Kjeller
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.