Tekstilrenser SE 5 Car
SE 5 tekstilrenser gjør det enkelt å dyprense tekstiler som gulvtepper og møbeltrekk med et hygienisk resultat, helt ned til fibrene.
Dyp rengjøring kombinert med ergonomisk design og multifunksjonalitet: med sitt mobile design sikrer SE 5 tekstilrenser hygienisk rengjøring av de fleste typer tekstiloverflater, som vegg-til-vegg-tepper, møbeltrekk, stoppede møbler, gulvmatter, trappetepper, madrasser, veggtepper og bilseter. Den pålitelige sprayekstraksjon-teknologien fra Kärcher gir de beste resultatene: friskt vann fra springen og Kärcher Tepperenser RM 519 sprøytes dypt inn i tekstilfibrene under trykk og suges deretter opp igjen sammen med smusset – ideelt for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr. Enheten er et multifunksjonelt 3-i-1-produkt, og med sitt store spekter av tilbehør kan den også brukes som en fullverdig grovstøvsuger. Andre utstyrsfunksjoner: Totanksystem med avtagbare tanker for rent og skittent vann, ergonomisk håndtak for enkel transport og praktisk oppbevaringsplass for tilbehør på selve enheten. Enkel å rengjøre etter bruk for å sikre lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Velprøvd Kärcher-teknologi for optimale rengjøringsresultaterRenser dypt inn i fibrene på tekstiloverflater. Effektiv sprayekstraksjon for rask og enkel rengjøring. Lav restfuktighet gir rask tørking av tekstiloverflater.
Brukervennlig totanksystemBærehåndtak og to separate tanker for rent og skittent vann. Smidig tømming av skittenvannstanken – helt uten kontakt med smuss.
Ultrafleksibel 2-i-1-slangeIntegrert sprøyteslange gir ekstra brukervennlighet under rengjøring. Lang og svært fleksibel sugeslange for økt komfort. Håndtak med låsefunksjon for rengjøring av store tekstiloverflater uten avbrudd.
Multifunksjonelt 3-i-1-produkt
- Allsidig i bruk for enten rens av tekstiloverflater eller våt- og tørrstøvsuging av tepper og harde gulv ved hjelp av riktig tilbehør.
Ergonomisk tilbehør for tekstilrens og grovstøvsuging
- Enkel på- og avmontering av tilbehør med ett enkelt klikk.
- Det ergonomiske munnstykket gjør selv rensing av store teppebelagte områder enkelt.
- Allsidig i bruk med et bredt utvalg av tilbehør for grovstøvsuging, for eksempel utskiftbart gulvmunnstykke med klips for bruk på harde gulv. Også kompatibelt med et stort utvalg av tilbehør for grovstøvsugere.
Praktisk oppbevaringsløsning for tilbehør
- Tilbehøret og slangen kan oppbevares på enheten slik at alt holdes ryddig og alltid er tilgjengelig der det trengs.
Problemfri rengjøring med flatfilteret
- Grovstøvsuging uten avbrudd: du trenger ikke å avbryte rengjøringen for å skifte filter.
- Grundig støvsuging med god støvoppsamling.
- Separat filterklaff for praktisk og rask fjerning av filteret uten å komme i kontakt med smusset.
Attraktiv design med store knapper og praktiske vridningslåser.
- For enkel håndtering.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Gjør det lekende lett å transportere tepperenseren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Arbeidsbredde (mm)
|88
|Rentvannstank (l)
|4
|Skittenvannstank (l)
|4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strømledning (m)
|6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Møbelmunnstykke: 88 mm
- Munnstykke for fuger
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Flatfilter: Standard
- Rengjøringsmidler: Tepperens RM 519, 100 ml
- Filterpose Fleece: 1 Stk
- 2-i-1 komfortsystem: integrert sprayekstraksjonsslange
Utstyr
- Praktisk oppbevaring for slange og tilbehør
Bruksområder
- Tepper
- Tekstilmøbler
- Teppebelagte gulv
- Bilseter
- Tekstiler til hjemmet, f.eks. gardiner eller putetrekk.
- Madrasser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.