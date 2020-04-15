Grovstøvsuger WD 3 S V-15/4/20

Stor effektivitet: Med den kompakte WD 3 S V-15/4/20 med 15 l beholder i rustfritt stål, 4 m ledning, 2 m sugeslange og patronfilter kan nesten alle typer smuss fjernes på et øyeblikk.

WD 3 S V-15/4/20 er kraftig og energieffektiv med et strømforbruk på kun 1000 W. Maskinen, med sin sugeslange og gulvmunnstykke med klipsfester, er perfekt tilpasset for å gi gode rengjøringsresultatene på tørt, vått, fint eller grovt smuss. Grovstøvsugeren imponerer med sitt kompakte design og en robust 15 l beholder i metall, 4 m ledning, 2 m sugeslange og fleecepose. Takket være patronfilteret er det mulig å støvsuge både vått og tørt smuss uten filterbytte. Blåsefunksjonen er nyttig for rengjøring av områder som er vanskelig tilgjengelige. Slangen oppbevares ved å henge den på maskinhodet, og sparer dermed plass. Ledningen kan oppbevares på en praktisk krok, og rør og gulvdyser på siden av maskinen. "Pull & Push"-låsesystemet muliggjør enkel åpning og lukking av beholderen. Håndtaket på støvsugeren kan tas av, og tilbehøret kan kobles direkte til sugeslangen. I tillegg kan verktøy eller små deler legges på toppen av maskinen. Det ergonomisk utformede bærehåndtaket muliggjør komfortabel transport.

Egenskaper og fordeler
Grovstøvsuger WD 3 S V-15/4/20: Patronfilter
Patronfilter
For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter. Enkel montering og fjerning av filter ved dreiing uten ekstra låsing.
Grovstøvsuger WD 3 S V-15/4/20: Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Grovstøvsuger WD 3 S V-15/4/20: Oppbevaring av sugeslange på maskinen
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring. Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Plass til oppbevaring
  • For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Filterpose Fleece
  • Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
  • For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
  • For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
  • For praktisk og fleksibel støvsuging.
«Pull & Push» låsesystem
  • For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
  • Muliggjør praktisk transport av enhet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 1000
Sugeeffekt (W) 230
Støvsuger (mBar) maks. 230
Luftmengde (l/s) maks. 45
Beholderkapasitet (l) 15
Beholdermateriale Rustfritt stål
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
Strømledning (m) 4
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Lydnivå (dB) 74
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,7
Mål (L x B x H) (mm) 353 x 328 x 458

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2 m
  • Sugeslange type: med bøyd håndtak
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Avtakbart håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Våt- og tørrmunnstykke: klips
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: Cellulose
  • Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags

Utstyr

  • Dreiebryter (På/Av)
  • Blåsefunksjon
  • Festeanordning for gulvmunnstykket
  • Oppbevaring av sugeslange på maskinen
  • Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
  • Oppbevaring for mindre deler
  • Håndtak som kan legges ned
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Solid støtfanger
  • Hjul uten brems: 4 Stk
Grovstøvsuger WD 3 S V-15/4/20

Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Bilinteriør
  • Garasje
  • Verksted
  • Kjeller
  • Væsker
  • Inngangsparti
  • Hobbyrom
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

SE ALLE VÅRE GROVSTØVSUGERE