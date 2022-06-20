Grovstøvsuger WD 4 V-20/6/22 Car
WD 4 V-20/6/22 Car grovstøvsuger er det ideelle valget for grundig rengjøring av bilinteriør. Kommer med utvalgte dyser, en 20-liters plastbeholder, 6 meter ledning og 2,2 meter sugeslange.
WD 4 V-20/6/22 Car, støvsuger for bilinteriør, er kraftig og energieffektiv med et strømforbruk på kun 1000 W. Utstyrt med spesialtilbehør, er den ideell for perfekt rengjøring av bilinteriør. Enten du skal håndtere ømfintlige overflater som bilens dashbord, sterkt tilsmussede områder som fotbrønnen, store områder som bagasjerommet eller smale mellomrom mellom setene - alle deler av kjøretøyets interiør kan rengjøres grundig takket være de spesielle dysene. Det avtagbare håndtaket gjør det mulig å feste de ulike dysene direkte til sugeslangen, noe som sikrer at arbeidet er uanstrengt selv i trange områder. Støvsugeren kommer også med en robust 20-liters plastbeholder, en 6 meter lang ledning, en 2,2 meter lang sugeslange, et gulvmunnstykke, et flatfilter og en fleecepose. Det flate filteret er spesielt egnet for non-stop grovstøvsuging uten å måtte bytte filter. Takket være patentert filterfjerningsteknologi kan det flatfilteret fjernes i løpet av sekunder, samtidig som man unngår kontakt med smuss. I tillegg er støvsugeren utstyrt med andre kjente utstyrsfunksjoner fra den velprøvde Kärcher grovstøvsugerserien.
Egenskaper og fordeler
Spesialtilbehør for innvendig rengjøring av bilFor det beste rengjøringsresultatet på sensitive overflater, smale sprekker og store overflater. For optimal fjerning av fin og vanskelig skitt.
Avtakbart håndtakMulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen. For enkel støvsuging i trange områder.
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Sugeeffekt (W)
|240
|Støvsuger (mBar)
|maks. 240
|Luftmengde (l/s)
|maks. 55
|Beholderkapasitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|6
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|74
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Ekstra langt fugemunnstykke (350 mm)
- Munnstykke for grov smuss
- Sugebørste med myk bust
- Sugebørste med hard bust
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Dreiebryter (På/Av)
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Bruksområder
- Bagasjerom
- Bilseter
- Baksete
- Fotbrønn
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Dashboard i bil
- Midtkonsoll
- Terrasse
- Kjeller
- Væsker
