Rengjøring gjort enkelt – den kraftige og energieffektive WD 5 Control P S 25/5/22 leverer alltid de beste rengjøringsresultatene for både tørt og vått smuss. Opplev maksimal frihet med 2-i-1-fjernkontrollen: start og stopp maskinen enkelt via Bluetooth. Hva gjør den unik? Når du bruker batteridrevet el-verktøy, slår støvsugeren seg automatisk av og på ved hjelp av vibrasjonsregistrering. Takket være den patenterte teknologien for filterfjerning, byttes det flatfilteret hygienisk og uten berøring. Hvis sugekraften begynner å avta, gjenoppretter det intelligente filterrensesystemet effekten på et øyeblikk – slik at du kan jobbe uten avbrudd. Med Power Control-funksjonen kan du justere sugekraften for å passe enhver oppgave. Oppsugd væske tømmes enkelt ut ved hjelp av tappeskruen. Den praktiske blåsefunksjonen er den perfekte løsningen for rengjøring av ømfintlige overflater eller fjerning av støv fra hjørner. Denne grovstøvsugeren har en robust 25-liters beholder i rustfritt stål, 5 meter kabel, en fleksibel 2,2 meter lang sugeslange og uttak for el-verktøy.