Grovstøvsuger WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 med 25-liters beholder kan styres direkte fra sugeslangen takket være 2-i-1-fjernkontrollen. Inkluderer filterrensfunksjon, strømuttak for verktøy og tappeskrue.
Rengjøring gjort enkelt – den kraftige og energieffektive WD 5 Control P S 25/5/22 leverer alltid de beste rengjøringsresultatene for både tørt og vått smuss. Opplev maksimal frihet med 2-i-1-fjernkontrollen: start og stopp maskinen enkelt via Bluetooth. Hva gjør den unik? Når du bruker batteridrevet el-verktøy, slår støvsugeren seg automatisk av og på ved hjelp av vibrasjonsregistrering. Takket være den patenterte teknologien for filterfjerning, byttes det flatfilteret hygienisk og uten berøring. Hvis sugekraften begynner å avta, gjenoppretter det intelligente filterrensesystemet effekten på et øyeblikk – slik at du kan jobbe uten avbrudd. Med Power Control-funksjonen kan du justere sugekraften for å passe enhver oppgave. Oppsugd væske tømmes enkelt ut ved hjelp av tappeskruen. Den praktiske blåsefunksjonen er den perfekte løsningen for rengjøring av ømfintlige overflater eller fjerning av støv fra hjørner. Denne grovstøvsugeren har en robust 25-liters beholder i rustfritt stål, 5 meter kabel, en fleksibel 2,2 meter lang sugeslange og uttak for el-verktøy.
Egenskaper og fordeler
2-i-1 fjernkontrollFunksjon 1: Lar deg starte eller stoppe grovstøvsugeren via en Bluetooth-tilkobling ved å enkelt trykke på fjernkontrollen på selve sugeslangen.
2-i-1-fjernkontroll: automatisk vibrasjonsregistreringFunksjon 2: I automatisk modus slår vibrasjonsregistreringen grovstøvsugeren automatisk av og på så snart det batteridrevne el-verktøyet slås av eller på. I automatisk modus fortsetter grovstøvsugeren å gå i noen sekunder etter at det batteridrevne el-verktøyet er slått av, for å sikre at alt gjenværende støv og smuss suges opp. For støvfritt arbeid!
Ekstra uttak for arbeid med strømdrevet el-verktøySkitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Power Control
- Sugekraften kan justeres trinnløst med dreiebryteren (min. til maks.) for å tilpasses ethvert bruksområde.
Filterrens og patentert teknologi for filterfjerning
- Ved å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen.
- Rask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Hjulbrems
- Grovstøvsugeren står stabilt selv på hellinger opptil 10°.
Oppbevaring av slange, kabel og tilbehør på maskinen
- Sugeslangen henges på maskinen for plassbesparende oppbevaring. Intuitive festemekanismer for både venstre- og høyrehendte.
- Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig oppbevaring av tilbehør. Strømkabelen lagres trygt på de integrerte kabelkrokene.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 20 % resirkulert plast¹⁾.
- Emballasje laget av minst 80 % resirkulert papir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1200
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|280
|Støvsuger (mBar)
|maks. 260
|Luftmengde (l/s)
|maks. 70
|Beholderkapasitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Beholder Rustfritt stål Øverst på enheten Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|5
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Kun selve produktet, alle plastdeler eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- 2-i-1 fjernkontroll
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
- Svinghjul med brems: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Renovering
- Bilinteriør
- Garasje
- Verksted
- Terrasse
- Væsker
- Kjeller
- Hobbyrom
- Inngangsparti