Batteridrevet grovstøvsuger WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
To 18 V batterier for en kraftig 36 V motor: WD 4-18 S Dual Battery Set er en batteridrevet grovstøvsuger med 20-liters rustfri ståltank, 2,2 m sugeslange, blåsefunksjon og flatt foldefilter.
Klar når du er: drevet av to 18 V batterier og en kraftig 36 V motor. WD 4-18 S Dual Battery Set er en batteridrevet grovstøvsuger som er en del av Kärchers 18 V Battery Power-plattform. Den kombinerer kraftig sugeevne med stor bevegelsesfrihet under rengjøring. Støvsugeren har en 2,2 meter sugeslange og en gulvmunnstykke med clips som raskt fjerner vått, fint eller grovt smuss. Med sin robuste 20-liters rustfrie ståltank, fleecefilterpose og flate foldefilter kan den brukes kontinuerlig til både våt- og tørrsuging uten behov for å bytte filter. Takket være patentert fjerningsteknologi kan filteret tas ut og rengjøres på sekunder – helt uten kontakt med smuss. Når støvsuging ikke er mulig, er blåsefunksjonen svært nyttig. Sugeslangen kan oppbevares plassbesparende ved å henge den trygt på maskinens topp. Rør og gulvmunnstykke kan raskt og enkelt parkeres på støtfangeren. Andre praktiske funksjoner inkluderer ergonomisk bærehåndtak og "Pull & Push"-låsesystem for enkel åpning og lukking av beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power-batterier og en batterilader følger med i pakken.
Egenskaper og fordeler
18 V + 18 V = 36 V kraftKraftig 36 V motor drevet av to 18 V Li-Ion-batterier LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Denne grovstøvsugeren har den høyeste sugeevnen i Kärcher Home & Garden serien
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter.
Praktisk blåsefunksjonPraktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig. Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk oppbevaring for tilbehør
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Kompakt ved oppbevaring.
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan oppbevares på maskinen og dermed spare plass.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Muliggjør praktisk transport av enhet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Motorkraft (V)
|36
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|380
|Sugeeffekt (W)
|100
|Støvsuger (mBar)
|maks. 150
|Luftmengde (l/s)
|maks. 32
|Beholderkapasitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 28 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|143
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydnivå (dB)
|66
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 411 x 524
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (2 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power fast charger (2 pc.)
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Intelligent display: integrert i batteriet
- Blåsefunksjon
- Oppbevaringsposisjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Bruksområder
- Verksted
- Terrasse
- Områder rundt hjem og hage
- Redskapsskjul
- Bilinteriør
- Væsker
- Garasje
- Kjeller
- Inngangsparti
- Hobbyrom
