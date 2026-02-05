Grovstøvsuger KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Den eksklusive KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition er en spesialutgave med tilbehør for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Den imponerer med sin kraftige sugeevne og energieffektivitet.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition er en eksklusiv spesialutgave med et unikt fargedesign og spesialtilbehør for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Denne Black Edition-versjonen av våt- og tørrstøvsugeren kombinerer et stilrent, iøynefallende design med imponerende ytelse. Den leveres med et bilmunnstykke og fire fleecefilterposer for optimal rengjøring. Med en nominell effekt på 1000 watt leverer støvsugeren kraftig sugeevne kombinert med høy energieffektivitet. Det presise samspillet mellom enheten, sugeslangen og Clips-gulvmunnstykket sikrer førsteklasses rengjøringsresultater – enten det gjelder vått, tørt, fint eller grovt smuss. Den kompakte utformingen, den robuste 17-liters beholderen i rustfritt stål, den 4 meter lange kabelen og den 2 meter lange sugeslangen gir enestående fleksibilitet. Blåsefunksjonen gjør det enkelt å rengjøre vanskelig tilgjengelige områder. Etter bruk kan slange, tilbehør og smådeler enkelt oppbevares på maskinhodet, mens kabelen kan rulles opp på kabelkroken. Rør og gulvmunnstykker kan også festes på støtfangeren for praktisk oppbevaring.
Egenskaper og fordeler
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter. Enkel montering og fjerning av filter ved dreiing uten ekstra låsing.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaringPlassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Oppbevaring av sugeslange på maskinenSugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring. Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Bilmunnstykke for rengjøring av kjøretøyinteriør
- Praktisk bilmunnstykke for effektiv fjerning av smuss fra tekstiloverflater i kjøretøyet.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Sugeeffekt (W)
|230
|Støvsuger (mBar)
|maks. 230
|Luftmengde (l/s)
|maks. 45
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten svart Beholder Rustfritt stål Støtfanger svart
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|74
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Munnstykke for grov smuss
- Patronfilter: Cellulose
- Filterpose Fleece: 4 Stk, 3-lags
Utstyr
- Dreiebryter (På/Av)
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Håndtak som kan legges ned
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Bruksområder
- Terrasse
- Bilinteriør
- Garasje
- Verksted
- Kjeller
- Væsker
- Inngangsparti
- Hobbyrom
Tilbehør
